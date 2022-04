De nouvelles mesures gouvernementales pour favoriser les voitures électriques

La semaine dernière, le gouvernement du Canada a dévoilé son plan de réduction d'émissions, qui passe notamment par l’électrification des transports. Plusieurs nouvelles mesures ont été annoncées afin de favoriser l'adoption des véhicules électriques.

Pour en discuter, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu Daniel Breton, PDG de Mobilité électrique Canada, à l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio.

Des objectifs ambitieux

Dans son projet de loi, le gouvernement fédéral dévoile ses couleurs en annonçant une norme «zéro émission» à l'échelle nationale qui forcera les constructeurs automobiles à bonifier leur offre de véhicules électriques grâce à des objectifs de ventes à atteindre, sous peine de devoir payer des pénalités.

«En 2026, on compte atteindre 20% de ventes de véhicules électriques, puis 60% en 2030 et 100% en 2035», résume M. Breton. «Là où c’est particulièrement intéressant et impressionnant, c’est que le Canada suivait presque docilement les normes américaines par le passé», poursuit-il. Or, ces nouveaux objectifs sont nettement plus ambitieux que ceux du gouvernement américain, où les cibles à atteindre sont faites sur une base volontaire de la part des constructeurs. «Les normes volontaires, ça ne fonctionne jamais», lance M. Breton.

Notons que le Québec possède déjà sa propre norme Zéro émission, laquelle aura préséance sur la norme fédérale. Dans la province, l'objectif actuel est que 17,5% des ventes de véhicules soient électriques en 2026. Selon M. Breton, il est probable que ce chiffre soit revu de manière à égaler l'objectif de 20% annoncé par le fédéral. Ultimement, les deux paliers de gouvernement s'entendent pour que la vente de véhicules légers à essence soit chose du passé dès 2035.

Un investissement massif dans les bornes électriques

Qui dit véhicule électrique, dit forcément borne de recharge. Dans son plan, le gouvernement fédéral entend également investir massivement dans le réseau de bornes de recharge.

«On a annoncé l’investissement de 400 millions $ pour l’installation de 50 000 bornes de recharge. À ça s’ajoutent 500 millions $ pour la banque d’infrastructures du Canada pour financer plus de bornes de recharge. On peut parler d’environ 100 000 nouvelles bornes qui seront installées dans les prochaines années», raconte M. Breton.

D'autres changements à venir

Il y a quelques jours à peine, le gouvernement du Québec a annoncé que son programme Roulez vert, visant à stimuler la transition vers les véhicules électriques, demeurerait en vigueur au moins jusqu'en 2027. Or, on en a profité aussi pour apporter des changements aux modalités des subventions offertes, notamment en maximisant le crédit applicable à un véhicule électrique neuf à 7000$ au lieu de 8000$. Les crédits offerts pour les modèles hybrides rechargeables et les véhicules électriques d'occasion ont aussi été abaissés.

Du côté du gouvernement fédéral, le dépôt du nouveau budget le 7 avril risque d'entraîner des modifications aux paramètres actuellement en vigueur. «Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi il y aurait une légère hausse du rabais à l'achat d'un véhicule électrique [...] et peut-être une hausse du plafond d'admissibilité», note Daniel Breton. Il faudra toutefois attendre le dépôt officiel du budget pour en avoir le coeur net.

