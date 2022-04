De star porno à entrepreneure millionnaire, la Montréalaise Victoria Kult possède l’un des parcours les plus atypiques de femme d’affaires. Aujourd’hui âgée de 30 ans, elle est la seule femme propriétaire d’une entreprise canadienne de suppléments protéinés dans un univers dominé par les hommes.

L’histoire fascinante commence à Los Angeles, alors que Victoria Kult y déménage à ses 18 ans pour entamer une carrière dans l’industrie de la pornographie.

« J’ai habité à L.A. pendant trois ans. J’étais quelqu’un qui était bien dans mon corps. Je suis quelqu’un de hyper sexualisé et j’aime le sexe. Je me suis dit "Why not coconut!" », dévoile-t-elle.

« J’ai toujours voulu être ma propre boss. I run the show! Je suis comme ça, depuis que je suis adolescente. Je ne voulais pas passer ma vie à être payée 10$ de l’heure », exprime-t-elle en riant.

Sachant tirer son épingle du jeu dans le monde prolifique du porno, Victoria est toutefois consciente que cette période est éphémère dans son début de vie d’adulte.

« J’ai remporté des prix aux AVN Awards, qui sont comme les Oscars du monde du divertissement pour adulte. Lorsque je m’embarque dans quelque chose, je veux être la meilleure. C’est vraiment big comme convention, car ce sont des gens de partout dans le monde qui s’y réunissent », raconte-t-elle.

« À L.A., c’est là que je voulais être pour faire mon cash. C’était rock’n’roll. Je suis allée au playboy mansion party et j’ai rencontré Hugh Hefner. J’y allais que pour me faire des contacts. Mais j’avoue que c’était trop intense pour moi! It was wild time », se souvient-elle.

Un virage à 180 degrés

Puis, le désir de tout arrêter se fait sentir lorsqu’elle rencontre son mari, Olivier Kult.

« J’ai mis fin à ma carrière d’actrice. Mon mari est un entrepreneur et tous les deux on étaient d’accord sur le fait qu’on voulait être nos propres boss. Il voulait une famille et plus que jamais je voulais être à mon compte », relate la femme, aujourd’hui maman de deux garçons.

À la recherche d’une porte de sortie, Victoria Kult a étudié en immobilier et s’est mise à acquérir des biens immobiliers tout en les gérant à distance et à mieux comprendre l’univers de la bourse.

Le fitness comme plan d’avenir

L’ex-vedette XXX, qui a également œuvré comme contorsionniste, se trouve finalement une niche dans l’univers du fitness.

« Le sport a toujours fait partie de ma vie. J’ai participé à trois concours de fitness en bikini de 20 à 24 ans et j’ai développé une tout autre vision de la mise en forme », révèle celle qui est suivie par plus de 150 000 abonnés sur Instagram.

« Je suis allée chercher ma première certification. Je suis tombée enceinte de mon fils et durant cette période de la maternité, je me suis lancée à fond », poursuit la vedette en tête d’affiche de la téléréalité de l’émission Les Kult, à Musique Plus, en 2017.

À la conquête du monde

Aujourd’hui, l’entrepreneure finaliste du prestigieux RBC Canadian Women Entrepreneurs Awards de la Banque RBC est à la conquête du monde.

Victoria Kult a lancé la gamme de suppléments protéinés Elles, aujourd’hui distribuée aux États-Unis, dans tout l’État de la Floride et en vente par l’entremise de la chaîne de magasins Vitamine Shoppe.

Depuis l’automne dernier, la femme d’affaires qui partage son temps entre Montréal et le Mexique, ne chôme pas: elle a mis sur pied le programme en ligne fitness Le Challenge New Me qui rejoint des milliers de femmes dans plusieurs pays, a signé le nouvel ouvrage ​​«Maman équilibrée, famille en santé» et a élaboré avec son époux la nouvelle boisson Hack Drink!, destinée aux lendemains de veille difficiles.

« Je peux dire que je gagne très bien ma vie. Et c’est le résultat du nombre d’heures investies en moi-même, car je crois que les gens perdent un temps fou à se comparer et au lieu de prendre ce temps et de l’investir en eux-mêmes », conclut-elle.