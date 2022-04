Découvrir le Montréal brassicole

Découvrir les quartiers de Montréal sous un nouveau jour, celui du brassage de la bière, c'est l'aventure que propose un regroupement d'entreprises avec l'espoir d'attirer une nouvelle clientèle au centre-ville.

Composé d’une trentaine de partenaires, dont une douzaine de microbrasseries, des hôtels et des musées, le projet Montréal centre-ville brassicole culturel gourmand, organisé par le Mondial de la bière, comprend des activités qui se dérouleront jusqu'à la fin août. Plusieurs sont déjà en cours.

«Le centre-ville a beaucoup souffert de la pandémie, avec l'absence des travailleurs et des touristes. Notre objectif est d'y attirer les gens, à qui on souhaite faire découvrir une panoplie d'activités culturelles et gourmandes tournant autour de la bière», dit Jeannine Marois, présidente-directrice générale et cofondatrice du festival Mondial de la bière.

Des visites guidées permettant de découvrir l'histoire des quartiers du centre-ville à pied, en arrêtant boire un verre dans les microbrasseries, ont été spécialement créées pour l'occasion par Guidatour, 16/42 Tours, La Tournée brassicole Montréal et Les Tours de la table. De son côté, à partir du 19 mai, le Château Ramezay offrira également un circuit théâtral historico-alimentaire avec dégustation de bière.

Photo Agence QMI, Geneviève Quessy

Plusieurs microbrasseries, comme Brasseur de Montréal, situé dans Griffintown, ouvrent leurs portes pour dégustations et visites guidées de leurs installations de brassage. «Les visites sont très populaires. Il suffit d'appeler à l'avance pour réserver», signale Salomon Portelance, de Brasseur de Montréal.

Des passeports permettent de découvrir 13 microbrasseries situées dans les quartiers du Vieux-Montréal, du Quartier latin, de Griffintown et du Centre-Sud. «C'est un concept vraiment intéressant. Le passeport coûte 9 $ et on obtient 30 $ de rabais si on visite trois microbrasseries! Il est aussi possible de faire son propre circuit en personnalisant le choix des établissements», dit Jeannine Marois.

Photo Agence QMI, Geneviève Quessy

Tous situés à proximité de la Gare Windsor, où se déroulera le Mondial de la bière du 19 au 22 mai, six hôtels participants offrent des rabais sur leurs nuitées.

«On pense qu'elles sont toutes hors de la ville, pourtant on connait le nom de plusieurs microbrasseries sans savoir qu'elles sont situées ici, dans nos quartiers, au centre-ville. C'est important de promouvoir la bière qui est produite localement! En offrant des rabais sur nos nuitées, on espère attirer les gens de la Rive-Sud et de la Rive-Nord, et même les Montréalais. Vivre une expérience comme celle-là et dormir à l'hôtel, c'est fabuleux», dit Bertil Fabre, directeur général de l'hôtel Sheraton Montréal.

Pour plus d'informations sur les activités, cliquez ici.