[EN IMAGES] L’Insectarium de Montréal inauguré

Bâti au coût de 38,35 millions $, le nouvel Insectarium de Montréal a de quoi impressionner. Ses concepteurs souhaitent que les visiteurs perçoivent le monde à l’échelle des insectes, de façon immersive.

«Quand on construit un musée, habituellement [on commence par] une boîte. Alors que cette fois-ci, on a commencé par l’exposition, l’insecte, autour duquel on a conçu le design», a expliqué en anglais Kuehn Malvezzi, l’architecte responsable du projet, de passage à Montréal pour l’inauguration des lieux.

Joël Lemay / Agence QMI

La visite débute d’abord au sous-sol, à travers une succession de couloirs étroits, sombres et labyrinthiques qui font penser à une fourmilière. Des alcôves permettent de «voir» à la façon d’une fourmi, à travers des écrans, ou de se déplacer de brindille (de métal) en brindille.

D’autres espaces permettent d’observer des insectes dans leur environnement, ou de contempler une collection en nature morte de toutes les couleurs.

Joël Lemay / Agence QMI

Le visiteur émerge ensuite dans une serre, ou des centaines de papillons en liberté se promènent librement.

«La métamorphose de l’insectarium, c’est la métamorphose du visiteur. C’est un recadrage de la relation du visiteur avec les insectes pour les amener dans une posture d’humilité, de respect et de valorisation des insectes», a expliqué Maxim Larrivée, directeur de l’Insectarium.

Joël Lemay / Agence QMI

La refonte de l’Insectarium a été conçue pour obtenir une certification LEED Or, qui stipule que le projet est à haute qualité environnementale. Le projet a également remporté un prix d’excellence du magazine Canadian Architect.

«Il fallait avoir une ouverture à penser à l’extérieur de la boîte», a souligné la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui était également présente pour l’inauguration. Elle a confié qu’elle-même, en tant que mère, s’y était souvent rendue dans le passé et qu’elle y avait un certain attachement.

Joël Lemay / Agence QMI

«Les bébites, on les aime, on les aime moins, on les trouve belles, ou moins belles; mais c’est important de comprendre à quel point elles sont importantes dans l’écosystème et dans nos vies.»

Joël Lemay / Agence QMI

La refonte du musée est issue d’un concours international d’architecture. Après trois ans de travaux, il pourra officiellement accueillir ses premiers visiteurs le 13 avril prochain.