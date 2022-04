FOREST, Claude



C'est avec regret que nous vous annonçons le décès de l'abbé Claude Forest, décédé le 21 mars 2022, à Montréal, à l'âge de 79 ans.Il laisse dans le deuil sa belle-soeur Hélène (feu Jacques) et ses neveux et nièces : Serge et Roxanne, Gloria et Louise (enfants de feu Diane et feu Danny), François et Sébastien (enfants de feu Carole et Normand) ainsi que tous les amis et proches avec qui il a partagé les beaux moments de sa vie.Un merci spécial à ses amis Denis Fortin et Thérèse Deragon qui l'ont accompagné ces dernières années.Les proches recevront parents et amis au salon :le jeudi 7 avril de 18h à 21h. Les funérailles auront lieu à la paroisse St-Simon St-Jude le vendredi 8 avril à 11h.