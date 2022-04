Faut-il voir les Rossi si on a vu les Bélier?

Si tant d’amateurs furent surpris de voir CODA gagner l’Oscar du meilleur film, c’est qu’ils n’avaient pu le voir.

Sauf les abonnés d’Apple TV+, presque personne n’avait pu voir CODA, un « remake » du film franco-belge La famille Bélier. Réalisé par Éric Lartigau et sorti en salles au Québec en 2015, La famille Bélier avait permis à sa vedette, la jeune Louane Emera, de remporter le César du meilleur espoir féminin.

Dans La famille Bélier, les deux parents et le fils sont sourds. Seule la fille Paula est « entendante ». L’adolescente est confrontée à un dilemme déchirant lorsque son professeur de musique découvre qu’elle a une jolie voix et l’invite à participer à un concours de Radio-France. Elle est indispensable à sa famille, qui ne saurait se débrouiller sans elle sur la ferme qu’elle exploite. Le film a fait une carrière fulgurante en France : 7,5 millions d’entrées, se classant tout de suite après Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu, un triomphe exceptionnel vu par plus de 12 millions de spectateurs.

Dans CODA (Coda qui signifie « Child Of Deaf Adults »), la famille vit de la pêche, au Massachusetts. Les Bélier utilisent la langue française des signes, mais dans CODA, les Rossi « parlent » la langue des signes américaine. Contrairement au film franco-belge, Siân Heder, la réalisatrice de CODA, a fait appel uniquement à des acteurs sourds pour camper les personnages principaux. Elle a eu la main heureuse, car Troy Kotsur a remporté l’Oscar pour le rôle de soutien. Siân Heder se trouve ainsi dans le droit fil des préoccupations courantes voulant qu’on évite comme la peste toute appropriation culturelle.

L’ACADÉMIE SE RACHÈTE

En choisissant CODA comme meilleur film, les membres de L’Academy of Motion Picture Arts and Sciences ont sûrement voulu faire oublier les nombreuses turpitudes discriminatoires qui ont marqué l’histoire de leur organisme depuis sa fondation. Malgré ses qualités et les bons sentiments dont il déborde, le film CODA n’égale ni les qualités de Power of the Dog ni celles de Dune ou de Belfast. Pour qui ne connaît pas le langage des signes, le film peut même s’avérer un brin fastidieux.

Cela dit, il faudra bien qu’on finisse par s’entendre sur l’exclusivité que peuvent s’arroger sur les œuvres à coup de millions les grandes plateformes numériques. Si seulement les abonnés d’Apple TV+ ont pu voir CODA, c’est qu’Apple avait allongé 25 millions de dollars américains pour les droits exclusifs dès sa présentation au festival de Sundance, en janvier 2021. Le film avait alors remporté le prix du jury et celui du public.

LE COMPROMIS DE CANNES

Le mois prochain, au Festival de Cannes, les films des plateformes numériques n’ayant pas de sorties en salles seront encore une fois exclus. C’est tout aussi aberrant que réserver une œuvre exclusivement à ceux qui ont les moyens de s’abonner à des plateformes. Il y a quelques mois, on a proposé au Festival de Cannes d’accepter les films des plateformes à la condition que celles-ci s’engagent à sortir le film en salles s’il gagne la palme d’or. La direction du festival a repoussé ce compromis pourtant fort raisonnable.

De son côté, Apple a décidé de relâcher son exclusivité sur CODA pour une période limitée dont on n’a pas indiqué la durée. Depuis le 1er avril, le film est présenté dans 600 salles aux États-Unis. Quant à moi, si vous avez déjà vu La famille Bélier, vous pouvez passer GO, comme on dit au Monopoly.