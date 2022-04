Festival de la chanson de Tadoussac: « C’est magique d’avoir Diane Dufresne »

Lorsque Le Journal a demandé au directeur général du Festival de la chanson de Tadoussac de nommer les bons coups de la programmation qui a été dévoilée mardi soir, la réponse a fusé : Diane Dufresne.

« C’est magique de l’avoir dans la programmation, nous sommes choyés comme festival d’avoir cette artiste. Il y a une quarantaine d’artistes sur notre affiche, mais nous sommes particulièrement fiers de Diane Dufresne », dit Julien Pinardon à propos de la grande chanteuse, dont la dernière présence au festival de Tadoussac remonte à 2008.

Parmi les autres têtes d’affiche qui se donneront rendez-vous sur la Côte-Nord, du 16 au 19 juin, notons la présence de Martha Wainwright, Patrice Michaud, Les Louanges, Clay and Friends, Édith Butler, Lisa LeBlanc, les Hay Babies, Gros Mené et Salomé Leclerc.

C’est donc le retour à la normale, à Tadoussac, après un festival 2021 étiré sur dix jours et forcé de respecter plusieurs restrictions liées à la pandémie. Cette fois, les organisateurs n’ont pas besoin de se casser la tête avec ce qui sera permis ou pas une fois rendu aux dates de l’événement.

« L’an passé, on s’est lancé un peu dans le vide. Cette année, on lance la programmation en sachant que c’est permis, qu’on va pouvoir accueillir les festivaliers. Nous sommes plus sereins, même s’il y a toujours un petit coin dans le cerveau qui pense que ça pourrait changer », avoue M. Pinardon.

Dans la zone paritaire

À l’opposé du Festi-Plage de Cap d’Espoir, qui avait soulevé l’indignation en présentant une programmation entièrement masculine, le mois dernier, l’affiche de Tadoussac ne soulèvera pas de vague étant donné qu’elle se trouve en plein dans la zone paritaire.

Les calculs du festival font état de 51 % d’artistes masculins, 37 % féminins et 12 % mixtes. D’autres artistes qui seront annoncés bientôt feront pencher un peu plus la balance vers les filles.

Selon Julien Pinardon, c’est une préoccupation de longue date du festival d’offrir une grille représentative de la scène musicale, en y incluant des artistes de tous les genres et des minorités.

« Ça fait longtemps qu’on a ça à cœur. On ne se donne pas d’objectifs parce qu’on a d’autres contraintes, qu’elles soient budgétaires ou au niveau de la disponibilité des artistes. On a quand même ça en tête quand on programme. Nous voulons être le plus représentatifs possible de la société québécoise. »

Site extérieur réaménagé

Pour souligner son retour à la normale, le festival comptera sur quelques nouveautés dont la principale est le réaménagement de sa principale scène extérieure, qui devient le Jardin Hydro-Québec.

En gros, la scène change de côté sur le terrain, ce qui permettra dorénavant de recevoir jusqu’à 700 festivaliers sur le site.

« Ce sera à peu près la même capacité de plateau que dans l’église », indique Julien Pinardon.

Le festival annonce aussi le retour des concerts sur la plage et des prestations dans les commerces du village.

Des passeports et billets à l’unité sont en vente. Pour tous les détails de la programmation, allez au www.chansontadoussac.com.