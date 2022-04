COVID-19: forte hausse des hospitalisations au Québec

Le nombre de nouveaux cas et d’hospitalisations liées à la COVID-19 continue son ascension au Québec, mais le nombre de patients aux soins intensifs est demeuré stable au cours des dernières 24 heures.

La province a ainsi rapporté 72 nouvelles hospitalisations dans son bilan de mardi, portant à 1479 le nombre de Québécois atteints du virus qui occupent un lit d’hôpital. Le nombre de personnes aux soins intensifs est resté stable par rapport à la veille (69), tandis que 31 décès de plus ont été recensés au cours des dernières 24 heures.

De plus, 2615 nouvelles infections ont été rapportées parmi les Québécois ayant accès au centre de dépistage, et 1346 tests rapides positifs ont été autodéclarés dans la journée de lundi.

Lors d’un point presse, mardi matin, le directeur national de santé publique par intérim, Dr Luc Boileau, a confirmé que le port du masque sera obligatoire jusqu’à la fin du mois d’avril. Il a également indiqué que les 70 ans et plus pourront prendre rendez-vous pour la 4e dose du vaccin contre la COVID-19 dès mercredi, tandis que les 60 ans et plus pourront le faire dès lundi prochain.

De son côté, l’Ontario a rapporté 234 hospitalisations de plus, pour un total de 1091, alors que le nombre de personnes aux soins intensifs a légèrement augmenté par rapport à la veille (96, +4).

La province la plus peuplée du pays a aussi recensé neuf décès supplémentaires liés à la COVID-19 et rapporté 1991 nouveaux cas détectés avec un test PCR.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 5 AVRIL 2022

- 981 539 personnes infectées (+2615)*

- 14 442 décès (+31)

- 1479 personnes hospitalisées

*219 entrées

*147 sorties

-69 personnes aux soins intensifs

*15 entrées

*15 sorties

- 15 540 prélèvements réalisés;

- 151 791 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 122 142 positifs : 1586 déclarés pour la journée d’hier, dont 1346 positifs.

- 13 538 doses administrées s’ajoutent, soit 13 012 dans les dernières 24 heures et 526 avant le 4 avril, pour un total de 18 730 313 doses administrées au Québec.

- Hors Québec, ce sont 314 888 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 19 045 201 doses reçues par les Québécois.

* Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

NOMBRE DE CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent: 17 614

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 26 899

Capitale-Nationale: 80 413

Mauricie et Centre-du-Québec: 52 708

Estrie: 44 612

Montréal: 291 040

Outaouais: 36 878

Abitibi-Témiscamingue: 9316

Côte-Nord: 6994

Nord-du-Québec: 1205

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 7648

Chaudière-Appalaches: 56 663

Laval: 67 699

Lanaudière: 65 037

Laurentides: 72 800

Montérégie: 135 996

Nunavik: 2835

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 2359

Inconnu: 4

Hors Québec: 2755

Ensemble du Québec: 981 539

DÉCÈS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent : 124

Saguenay – Lac-Saint-Jean : 383

Capitale-Nationale : 1460

Mauricie-et-Centre-du-Québec : 917

Estrie : 550

Montréal : 5349

Outaouais : 293

Abitibi-Témiscamingue : 89

Côte-Nord : 40

Nord-du-Québec : 4

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine : 63

Chaudière-Appalaches : 581

Laval : 1058

Lanaudière : 728

Laurentides : 714

Montérégie : 2063

Nunavik : 10

Terres-Cries-de-la-Baie-James : 14

Inconnu : 0

Hors Québec : 2

Ensemble du Québec: 14 442