Grippe aviaire: «Alerte maximale» chez les fermiers du Québec

L'industrie du poulet du Québec est sur le qui-vive. La grippe aviaire frappe au Canada. Les fermes du Québec sont épargnées pour le moment, mais l'apparition de cette grippe mortelle pourrait avoir des conséquences dramatiques pour les producteurs – et les volailles – d’ici.

« On est en alerte maximale depuis un mois », concède le président des Éleveurs de volailles du Québec, Pierre-Luc Leblanc, qui rappelle que jamais une exploitation commerciale d’ici n’a été contaminée par le virus.

Une rencontre virtuelle est d’ailleurs prévue mercredi avec l’ensemble des 850 familles d’éleveurs qu’il représente afin de les alerter à l’urgence de la situation.

Des premiers cas sauvages

Québec a rapporté lundi les trois premiers cas d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP), du sous-type H5N1, sur son territoire.

Des cas ont été confirmés chez des oiseaux sauvages. Une bernache du Canada, à Granby, et deux oies des neiges, en Montérégie, sont touchées.

« Le Québec n’a jamais été trop à risque. Mais là, le virus est vraiment différent. C’est une nouvelle souche qui ne tue pas les oiseaux sauvages rapidement. Ils excrètent énormément de virus dans l’environnement avant de tomber malade », explique Jean-Pierre Vaillancourt, de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal.

Le virus se propage par la fiente des oiseaux. Plus ils en parsèment le territoire, plus le risque de contagion est grand. « À l’heure actuelle, l’environnement du Canada et du Québec est déjà plus contaminé qu’il ne l’a jamais été », indique le spécialiste.

« C’est catastrophique »

Quand nous avons joint le Dr Vaillancourt plus tôt aujourd’hui, il était en rencontre avec un comité d’urgence du gouvernement français, qui l’a embauché comme expert.

« C’est la pire situation que l’Europe a vu depuis qu’ils collectent des données en 1959. En France, c’est la quatrième épidémie de ce virus. Ils ont présentement 1200 fermes touchées, et c’est très différent des autres années. C’est catastrophique », laisse-t-il tomber.

La bonne nouvelle, dit-il, c’est que le virus ne se transmet pas facilement aux humains. La moins bonne? Ce serait « vraiment spectaculaire » qu’aucune ferme commerciale du Québec ne soit infectée.

Le Québec n’a toujours pas de cas déclaré dans ses élevages commerciaux. En Ontario, toutefois, les autorités font état d’au moins cinq fermes touchées.

« Le pire, ce serait que ça se propage dans nos bâtiments », croit le président de la Fédération des producteurs d’œufs du Québec, Paulin Bouchard.

Déjà, plus aucun visiteur n’a le droit d’entrer dans les pondoirs, et de nombreuses autres mesures sont en place. La plus importante : changer de bottes ou de chaussures quand on entre dans un bâtiment.

L’Équipe québécoise de contrôle des maladies avicoles (EQCMA) est chargée de sensibiliser l’industrie et de préparer un plan d’urgence. M. Bouchard préside aussi cet organisme.

« On est en mobilisation intensive depuis une couple de semaines pour mettre à jour nos procédures et s’assurer que nos canaux de communications fonctionnent bien », dit Martin Pelletier, le coordonnateur de l’EQCMA.

L’heure est grave, puisqu’« on n’a jamais eu de cas de maladie aussi menaçante que celle-là », assure-t-il.

L’influenza aviaire est une des quatre maladies à déclaration obligatoire au Canada, avec la maladie de Newcastle, la pullorose et la typhose aviaire.

Jamais une ferme du Québec n’a connu un cas d’une de ses quatre maladies.

Le Québec compte 6 millions de poules pondeuses et produit 40 millions de poulets bons pour la table par cycle de 8 semaines.

Les zones où la population de volailles est plus importante sont à Joliette, Saint-Hyacinthe, Saint-Alphonse-de-Granby, Ange-Gardien.

« Il faut absolument éviter ces zones-là afin de limiter la propagation », reconnaît Pierre-Luc Leblanc, des Éleveurs de Volailles du Québec.