Katerine Savard vieillit comme le bon vin

Après avoir redonné un second souffle à sa carrière lors des Essais olympiques en juin dernier à Toronto, la nageuse Katerine Savard continue de surfer sur cette vague et vit ses meilleurs moments en carrière au travers de nouvelles expériences qui la font grandir comme nageuse et comme personne.

« Avant les Essais pour Tokyo, j’ai donné un second souffle à ma carrière et retrouvé quelque chose qui me plaît, a raconté la triple olympienne et médaillée de bronze au 4x200 m libre à Rio en 2016, lundi, à l’aube des championnats canadiens qui se déroulent à Victoria. Plusieurs pensaient que ma carrière était terminée après les Jeux de Rio et moi la première je ne pensais pas que je serais encore dans la piscine en 2022. »

À son retour de Tokyo, Savard entretenait toutefois des doutes sur un changement important qui allait survenir dans sa carrière. Après une association de neuf ans avec Claude St-Jean au sein du club CAMO, le vétéran entraîneur souhaitait travailler avec les plus jeunes et ainsi réduire les voyages. Greg Arkhurst allait prendre la relève auprès de Savard.

« Au début, j’étais un peu réticente et je lui ai dit, a confié Savard. J’étais sceptique à savoir si nos personnalités allaient être compatibles. J’ai eu beaucoup de peine de quitter Claude avec qui j’entretenais une superbe relation. Nous étions très proches. »

« J’avais peur du changement et j’étais hyper nerveuse, mais Greg m’a demandé de lui laisser sa chance, de poursuivre Savard. Je suis contente de l’avoir fait. Nous avons une relation très différente de celle que j’avais avec Claude, mais Greg m’apporte beaucoup. Quant à Claude, je le côtoie régulièrement au club. C’est le meilleur des deux mondes. »

Confiance

Savard a vécu une première expérience internationale avec Arkhurst à l’occasion du championnat mondial en petit bassin à Abou Dabi aux Émirats arabes unis du 16 au 21 décembre dernier. « Il s’agissait de son premier événement avec l’équipe nationale et tout s’est bien passé. J’ai gagné trois médailles d’or et une d’argent et nous avons raté le record du mondial par 0 s 1 au 4x200 m. Greg participe visiblement à donner un deuxième souffle à ma carrière. »

Exigeante envers elle-même, Savard a parfois tendance à se juger trop sévèrement. « Greg est bon pour nous faire croire que nous sommes bonnes, a souligné la nageuse native de Pont-Rouge. Même quand ça va moins bien à l’entraînement, il trouve les bons mots et me fait voir le positif. J’ai tendance à être dure avec moi-même et ses propos me donnent confiance. »

Expérience profitable

À l’automne alors qu’elle a vécu son baptême de l’International Swimming League au sein de la formation Cali Condors, Savard a aussi obtenu une bonne dose de confiance. « Ce fut vraiment une belle expérience qui m’a aidée à plusieurs niveaux, a-t-elle expliqué. En nageant en bassin de 25 mètres, j’ai redécouvert ma natation. Les stratégies sont vraiment différentes qu’en bassin de 50 mètres et j’ai réalisé mes meilleurs temps depuis 2010. »

« En m’entraînant sur une base quotidienne avec les meilleures filles au monde, j’ai aussi réalisé que je pouvais rivaliser avec elles, de poursuivre Savard. J’ai aussi reçu des commentaires très positifs d’entraîneurs qui ne me connaissaient pas auparavant et qui m’ont donné confiance. Je suis de plus en plus fière de ce que je réalise, peu importe les commentaires. Je prouve que j’ai ma place même si je vieillis. »

« J’adore ce que je fais, je suis heureuse et j’arrêterai quand je ne le serai plus comme ce fut le cas en 2018 quand j’ai pris une longue pause et suis partie en voyage, de poursuivre Savard. N’eût été cette pause, ma carrière serait terminée. »

À Victoria, Savard fera ses débuts, mercredi, au 100 m papillon. Son objectif est de terminer parmi les deux premières pour obtenir son billet pour le championnat mondial.

« Depuis les Essais olympiques, le 100 m papillon est revenu dans mon cœur, a-t-elle illustré. À la Coupe du Québec il y a trois semaines, j’ai été plus rapide qu’en demi-finale olympique. J’ai confiance de réaliser le standard de 58 s. Il faudra voir si ça suffit pour terminer parmi les deux premières. »