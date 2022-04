Lavrov : Boutcha vise à « torpiller » les négociations russo-ukrainiennes

Le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé mardi que la découverte de cadavres dans la ville ukrainienne de Boutcha était une « provocation » visant à faire échouer les négociations en cours entre Kyïv et Moscou.

« Une question se pose : à quoi sert cette provocation ouverte et mensongère (...) Nous sommes amenés à penser qu’elle sert à trouver un prétexte pour torpiller les négociations », a affirmé M. Lavrov, dans une vidéo diffusée à la télévision russe.

AFP

Des pourparlers se poursuivent entre l’Ukraine et la Russie. La semaine dernière, après une rencontre à Istanbul, Moscou avait annoncé réduire drastiquement ses activités militaires dans le nord de l’Ukraine.

De son côté, Kyïv a soumis des propositions à Moscou demandant un accord international établissant des pays garants de sa sécurité. En échange, l’Ukraine accepterait un statut « non nucléaire » et neutre, renoncerait à rejoindre l’OTAN et à autoriser des bases militaires étrangères sur son territoire.

Moscou, selon ces propositions ukrainiennes, serait tenu de son côté de ne pas s’opposer à une entrée de Kyïv dans l’UE.

Pour l’heure, le Kremlin n’a pas répondu officiellement à ces propositions et des échanges se poursuivent par visioconférence.

Selon M. Lavrov, la situation à Boutcha vise à « détourner l’attention du processus de négociation, détourner l’attention du fait que la partie ukrainienne, après Istanbul, a commencé à "revenir en arrière", a essayé de mettre en avant de nouvelles conditions ».

Il a néanmoins assuré que la Russie était « prête » à continuer les négociations.

Ces accusations interviennent en pleine indignation internationale après la découverte de nombreux cadavres à Boutcha à la suite du retrait de l’armée russe. Kyïv a dénoncé un « massacre » russe, mais Moscou a démenti toute responsabilité, y voyant une mise en scène appelée à se répéter.