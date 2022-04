Le PLQ demande la démission des ministres Blais et McCann

La preuve étant faite, les ministres Danielle McCann et Marguerite Blais devraient démissionner pour avoir menti sur le moment où elles ont été informées du drame qui se jouait au CHSLD Herron, considère la cheffe libérale Dominique Anglade.

«Les ministres qui sont au courant, qui ont menti, tous ceux qui ont menti dans cette histoire-là n'ont pas d'affaire à être dans un gouvernement», s’est indignée Mme Anglade, mardi matin.

Contrairement à que Mmes Blais et McCann ont affirmé précédemment, ce n’est pas dans les pages du quotidien The Gazette qu’elles ont été mises au fait de la situation catastrophique au CHSLD Herron, le 10 avril 2020, mais plutôt dans un courriel, reçu 10 jours plus tôt, a révélé Radio-Canada.

«URGENT : Situation CHSLD Herron», pouvait-on lire en objet de ce courriel transmis à la ministre des Aînés, son attachée de presse et sa sous-ministre, selon ce que rapporte le diffuseur public.

«Je suis vraiment profondément troublée», a réagi Mme Anglade, en rappelant que Mmes Blais et McCann ont toujours défendu une version contraire.

«C'est vraiment inacceptable. C'est de l'incompétence. C'est de l'irresponsabilité», a dénoncé Mme Anglade.

«Quelqu'un a menti quelque part. Je ne sais pas si quelqu'un fait ses boîtes aujourd'hui, mais j'invite des personnes à la réflexion», a commenté pour sa part le député péquiste Pascal Bérubé.

Le chef parlementaire de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, s’est lui aussi abstenu de cibler Mmes Blais et McCann aussi directement que Mme Anglade.

«Il y a quelqu'un qui a menti, c'est sûr. La question, c'est : c'est qui? Ça, je ne le sais pas. Puis la manière d'avoir une réponse à cette question-là, c'est une réelle enquête publique sur la gestion de la pandémie au Québec», a insisté M. Nadeau-Dubois.