Lettre à ma députée Catherine Dorion

Catherine Dorion se retire de la politique aux prochaines élections provinciales cet automne! Je veux rendre hommage à ma députée ainsi qu'à son esprit critique et frondeur. Elle se sentait à l’étroit au Parlement avec ses règles strictes et son décorum de procédures.

Catherine Dorion n’aime pas les carcans politiques, la ligne de parti l’étouffe et elle l’empêche d’émettre librement ses opinions. Elle retrouvera après l’élection sa pleine liberté de penser et d’agir pour les causes sociales qui l’inspirent avec sa touche personnelle d’inspiration artistique. Dommage! J’aurais voté pour elle (et non pour QS) aux prochaines élections, justement parce qu’elle est «frondeuse», mais aussi critique.

Le «moule politique» ne convient pas à tous et Catherine Dorion en est un bel exemple!

Authenticité

Catherine, je te remercie pour ton authenticité et ta contribution aux débats; même si je ne partageais pas toujours les positions politiques de ton parti, je reconnais en ma députée une idéaliste qui ne craint pas de donner son point de vue, une attitude rare dans un monde où l’esprit critique est perçu négativement parce qu’elle dérange nos certitudes établies et la sacro-sainte «bienveillance» devenue le mot clé en cette période de pandémie.

Bonne continuité, Catherine. Et préserve un peu de ton idéalisme!

Jean Baillargeon

Expert-conseil en communication stratégique

Québec