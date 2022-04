Lévis: maison moderne avec vue sur le fleuve

Cette maison de Lévis est construite à la manière d'une cabane dans les arbres et offre une vue époustouflante sur la rive nord de Québec.

L'intérieur est épuré et lumineux grâce aux grandes fenêtres. L'étage principal est ouvert et comprend le salon, la cuisine et la salle à manger. Un foyer central réchauffe l'aire de vie.

Le coin cuisine est élaboré avec les électroménagers encastrés. Un immense îlot dispose de sept places assises. Tout près, un coin café et boissons est à la disposition des propriétaires.

Le rez-de-chaussée est complété d'une première chambre avec salle de bain attenante, bain autoportant inclus.

Tout en haut de l'escalier en colimaçon se trouve une mezzanine ou est installé un espace de travail.

L'étage du dessous comprend deux chambres à coucher, une salle de bain, une salle de lavage complète et une pièce d'exercice.

L'extérieur est aussi impressionnant que l'intérieur. Piscine semi-creusée, pergola, grande terrasse et spa, le tout dans la plus grande intimité et avec vue sur l'eau.

La maison de Lévis est à vendre pour 1 295 000$ par les courtiers François Marcoux et Pierre-Olivier Vear chez Remax 1er choix inc.