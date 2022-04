LHJMQ: Zachary Cardinal mène l’Armada à bon port

Zachary Cardinal a récolté trois points pour aider l’Armada de Blainville-Boisbriand à vaincre les Tigres au compte de 4 à 1 et ainsi rester dans la lutte pour les séries éliminatoires, mardi à Victoriaville.

Cardinal a inscrit deux buts en plus de se faire complice du filet d’Alexis Gendron. Mikaël Denis a également fait scintiller la lumière rouge pour le club des Laurentides, qui demeure à quatre points des Voltigeurs de Drummondville.

Charles-Édward Gravel a repoussé 22 des 23 rondelles dirigées vers lui dans la victoire. Seul Maxime Pellerin l’a déjoué.

Les Voltigeurs ont eux-mêmes triomphé, mardi, en venant à bout des Foreurs 3 à 2 à Val-d’Or en prolongation.

Les Eagles malmenés

Contre les pauvres Eagles du Cap-Breton – bons derniers au classement général de la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) –, les Mooseheads de Halifax se sont éclatés en l’emportant 9 à 2, à Sydney.

Zachary Beauregard a mené la charge avec un but et trois aides. Mathieu Cataford, Jordan Dumais et Evan Boucher ont pour leur part réussi des doublés, tandis que Markus Vidicek a totalisé trois points (un but, deux aides).

Rémi Delafontaine a été bombardé de 42 tirs, allouant la totalité des neuf buts. Mathis Rousseau a effectué 26 arrêts à l’autre bout de la patinoire.

Guay tranche

Patrick Guay a joué les héros pour les Islanders de Charlottetown. Il a créé l’égalité en fin de troisième période, puis touché la cible en prolongation, pour procurer à son club un gain de 3 à 2 contre les Wildcats à Moncton.

Brooklyn Kalmikov et Thomas Darcy avaient pourtant marqué les deux premiers filets de la rencontre pour les favoris locaux.

Avec ce gain, les Islanders prennent seuls le premier rang du classement général du circuit, deux points devant les Remparts de Québec.

En bref

William Rouleau enfilé l’aiguille deux fois dans un gain de 5 à 4 des Saguenéens de Chicoutimi contre le Drakkar à Baie-Comeau.