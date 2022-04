Malade, Mika reporte ses trois concerts au Québec

Les admirateurs du chanteur Mika devront s’armer d’un peu plus de patience que prévu avant de le revoir sur scène au Québec.

Malade, l’artiste britannique est contraint de reporter ses concerts prévus au cours des prochains jours à Québec, Montréal et Saguenay.

La date du 7 avril au Centre Vidéotron est repoussée au 27 avril. Celles au Centre Bell de Montréal et au Théâtre du Palais Municipal de La Baie, à Saguenay, sont reportées respectivement du 9 au 25 avril et du 11 au 28 avril.

Au cours des derniers jours, Mika a aussi été forcé de reporter des spectacles à Boston (samedi) et Brooklyn (ce soir) en plus d’annuler sa participation au variété de Star Académie, dimanche soir.

Il n’a pas précisé s’il était atteint de la COVID-19. Dans une publication Facebook annonçant le report de son concert à Brooklyn, il a indiqué qu’il était «sur la voie de la guérison et se sentait mieux», mais pas encore suffisamment rétabli pour chanter.

«Je dois reposer ma voix et mon corps pour me remettre le plus vite possible», mentionne-t-il.