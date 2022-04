Peine de plus de 7 ans pour un agresseur récidiviste

Un récidiviste qui a omis de se conformer à la loi sur les délinquants sexuels à laquelle il était soumis depuis 2013 a été condamné à une peine de sept ans et trois mois pour des gestes commis un an plus tard sur une fillette de seulement trois ans.

Titulaire d’un dossier criminel contenant 37 condamnations antérieures, Raphaël Laflèche-Leblanc avait bénéficié d’une sentence suspendue en 2013 à la suite de contacts sexuels sur un enfant. Malgré cette accusation et une ordonnance pour qu’il soit inscrit au registre des délinquants sexuels pour une période de 10 ans, l’homme a pourtant récidivé dès l’année suivante.

À partir de février 2014, Laflèche-Leblanc a eu plusieurs contacts sexuels avec une fillette de son entourage qui avait trois ans. À au moins deux reprises, l’homme maintenant âgé de 34 ans a mis son sexe dans la bouche de l’enfant.

À plusieurs reprises, et ce, jusqu’à ce que l’enfant ait cinq ans, l’accusé a tenté de faire la même agression, mais la fillette fermait la bouche pour que cela ne se produise pas. Ce n’est finalement qu’en 2020 que la victime, alors âgée de neuf ans, a décidé de porter plainte, mais ses souvenirs quant au nombre précis d’agressions qu’elle a subies étaient difficiles à quantifier plusieurs années après les faits.

Nombreuses répercussions

La victime a eu plusieurs séquelles émotives et psychologiques à la suite des agressions, développant notamment de l’hyper vigilance et la peur que son agresseur se présente à sa résidence après qu’elle l’eut dénoncé. Elle a aussi raconté avoir déchiré une vieille photo de l’accusé « avec beaucoup de satisfaction ».

À l’inverse, « le tribunal sait peu de choses sur l’accusé », a dit le juge Bernard Lemieux. Raphaël Laflèche-Leblanc a émis des regrets « tardifs et douteux », a dit le juge.

D’autant plus qu’il s’agit d’une récidive de sa part et qu’il ne s’est pas conformé aux règles sur l’enregistrement des délinquants sexuels. Plus encore, alors que son avocat réclamait une peine de six ans de prison, l’accusé a plutôt estimé qu’il méritait une peine de deux ans moins un jour lorsqu’il s’est exprimé devant le juge.

Finalement, le tribunal a jugé que le délinquant sexuel méritait une peine totale de sept ans et trois mois de pénitencier.