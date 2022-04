Plus d'un milliard de personnes dans le monde affectées par la guerre en Ukraine

La guerre russe en Ukraine, « en violation de la Charte des Nations unies », a des conséquences dans 74 pays en développement, touchant 1,2 milliard de personnes, a affirmé mardi le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, tandis qu’une de ses adjointes dénonçait le recours par Moscou à des armes à sous-munitions.

« Notre analyse indique que 74 pays en développement, avec une population totale de 1,2 milliard de personnes, sont particulièrement vulnérables à la flambée des prix des aliments, de l’énergie et des engrais », a-t-il dit, à l’ouverture d’une réunion du Conseil de sécurité.

Son adjointe pour les Affaires politiques, Rosemary DiCarlo, a fait part de la « grave préoccupation » de l’ONU sur le recours aux bombes à sous-munitions dans des zones résidentielles.

« Ces armes causent la plupart des victimes civiles ainsi que la destruction massive des infrastructures civiles, y compris les bâtiments résidentiels, les hôpitaux, les écoles, les stations d’eau et les systèmes électriques », a-t-elle dénoncé.

L’ONU « a reçu des allégations crédibles selon lesquelles les forces russes auraient utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées au moins 24 fois » depuis l’invasion de fin février. « Les allégations selon lesquelles les forces ukrainiennes auraient utilisé de telles armes font également l’objet d’une enquête », a-t-elle ajouté.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, doit parler lors de la séance via une liaison vidéo. Selon l’ONU, c’est la première fois que le chef d’un État subissant une guerre prononcera un discours par ce moyen devant le Conseil de sécurité.

« La guerre en Ukraine doit cesser, maintenant. Nous avons besoin de négociations sérieuses pour la paix, fondées sur les principes de la Charte des Nations unies », a ajouté le chef de l’ONU.

Selon lui, elle représente « l’un des plus grands défis jamais lancés à l’ordre international et à l’architecture de paix mondiale, fondée sur la Charte des Nations unies. En raison de sa nature, de son intensité et de ses conséquences ».

« Nous avons affaire à l’invasion totale, sur plusieurs fronts, d’un État membre des Nations unies, l’Ukraine, par un autre, la Fédération de Russie - membre permanent du Conseil de sécurité - en violation de la Charte des Nations unies », a-t-il une nouvelle fois dénoncé.

Avec, pour Moscou, « plusieurs objectifs, dont le redécoupage des frontières internationalement reconnues entre les deux pays », a-t-il insisté dans une nouvelle attaque virulente à l’égard du Kremlin.

« L’offensive russe a également entraîné le déplacement de plus de dix millions de personnes en un mois seulement — le mouvement de population forcé le plus rapide depuis la Seconde Guerre mondiale », a aussi relevé Antonio Guterres.

Le secrétaire général adjoint de l’ONU pour les Affaires humanitaires, Martin Griffiths, s’exprimant pour sa part de Genève après un rapide voyage à Moscou, n’a pas fait état d’avancée dans sa mission d’une recherche d’un « cessez-le-feu humanitaire ».

« Marioupol est le centre de l’enfer », a-t-il dit alors que la ville reste assiégée depuis des semaines par les forces russes.

Il a indiqué avoir rencontré les responsables des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov et Sergueï Verchinine, ainsi que séparément un vice-ministre de la Défense.

« J’ai décrit les possibilités de renforcer » la coopération existante entre l’ONU et la Russie « en partageant des suggestions spécifiques pour des pauses militaires convenues d’un commun accord afin de permettre l’évacuation des civils et le passage en toute sécurité de l’aide vitale ».

« Mes interlocuteurs m’ont assuré de leur intention d’étudier attentivement ces idées. Nous nous sommes mis d’accord pour rester en contact étroit », a-t-il ajouté, sans autres précisions.