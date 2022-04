«Ray-Mont Logistiques doit cesser les travaux», dit le ministre de l’Environnement

Ray-Mont Logistiques doit cesser les travaux visant la réalisation d’un projet de plateforme de transbordement de marchandises, dans l’est de Montréal, et obtenir une autorisation environnementale, a indiqué le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC).

Dans un communiqué publié mardi, le MELCC a indiqué que la phase 1 du projet de Ray-Mont Logistiques sur son terrain situé sur la rue Notre-Dame Est est assujettie à une autorisation ministérielle en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement (LQE).

De ce fait, «l'entreprise aurait donc dû obtenir une telle autorisation avant d'amorcer la réalisation de cette première phase. Conséquemment, un avis de non-conformité a été transmis à Ray-Mont Logistiques», peut-on lire.

Selon le MELCC, l’entreprise s’était engagée à ne pas amorcer d’activité en rapport avec la première phase de son projet sans une autorisation ministérielle, mais une inspection effectuée le 21 mars dernier à la suite d'une plainte a permis au MELCC de constater le contraire.

«Le promoteur, qui avait aménagé, en août 2021, une surface asphaltée sur une portion du site, a commencé à utiliser cette surface à des fins d'entreposage de conteneurs», a précisé le MELCC.

Le ministère estime que la première phase du projet, qui prévoit l'implantation de deux activités, soit du camionnage et l'entreposage de conteneurs, requiert une autorisation ministérielle, car elle va «contribuer au climat sonore du secteur» et «que le bruit est considéré comme un contaminant de l'environnement».

«La demande d'autorisation devra comprendre une étude de modélisation du climat sonore plus représentative des conditions critiques qui pourraient être observées que celle qui a déjà été fournie à titre préliminaire le 11 février 2022. Le promoteur devra aussi proposer des mesures de mitigation appropriées», a-t-on également fait savoir.

Le projet de plateforme intermodale de Ray-Mont Logistiques sur ce terrain en friche acquis par l’entreprise en 2016 ne fait pas l’unanimité. Il suscite notamment la grogne de plusieurs résidents de l’arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve qui estiment que le projet ne répond à aucun besoin dans le quartier, en plus du bruit, de la poussière, du camionnage et de la pollution lumineuse qu’il pourrait engendrer.

Le Ministère dit «suivre attentivement ce dossier». «Si d'autres actions sont requises, elles seront évaluées et déterminées en conformité avec la Directive sur le traitement des manquements à la législation environnementale», a-t-on assuré.

De son côté, Ray-Mont Logistiques a déclaré, par communiqué, «prendre acte» de la décision. Elle indique avoir été contrainte de commencer certains travaux afin de se conformer aux exigences de la Ville et éviter de perdre son permis.

«La volonté de l'entreprise a toujours été de se conformer à la réglementation en place», a indiqué l’entreprise. Elle explique avoir déposé une demande de non-assujettissement pour s’assurer que le gouvernement partageait son interprétation selon laquelle aucune autorisation ministérielle n’était requise.

«Ray-Mont Logistiques prendra le temps requis pour analyser avec rigueur la position et les demandes du MELCC», a déclaré l’entreprise.

«Une bonne nouvelle»

Pour la mairesse de Montréal, Valérie Plante, il s’agit «d’une bonne nouvelle pour tout le monde», rappelant à cet effet que la Ville avait perdu en Cour contre l’entreprise.

«Je suis très heureuse que le gouvernement du Québec fasse comme la Ville et aille de l’avant avec des mécanismes juridiques pour s’assurer que ce projet-là corresponde aux attentes et aux aspirations de la population», a-t-elle expliqué, en mêlée de presse.

Elle indique que la Ville accompagnera les autres paliers de gouvernement dans la recherche de solution pour le secteur.

«Notre administration a hérité de ce projet-là, qui s’inscrivait dans la vision de la précédente administration. On est arrivé au pouvoir et on s’est retrouvé avec un projet qui ne correspondait pas aux aspirations du quartier et de la population», a rappelé Mme Plante.

Du côté de l’opposition officielle, on estime que l’arrêt des travaux permettra à toutes les parties prenantes de trouver des solutions.

«Plutôt que de qualifier d’irréaliste notre proposition de rachat du terrain, l'administration Plante devrait être en mesure de saisir cette opportunité pour faire des gains pour les résidents», a déclaré Julien Hénault-Ratelle, conseiller de ville du district de Tétreaultville et porte-parole de l’opposition en matière de développement économique.

– Avec la collaboration de Félix Lacerte-Gauthier