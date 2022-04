Rovinescu et Garber misent sur des taxis aériens électriques

Un ex-Dragon et un ancien grand patron d’Air Canada annonceront aujourd’hui avoir investi dans un projet d’hélicoptère électrique développé au Québec par une compagnie américaine.

Calin Rovinescu, qui a dirigé le transporteur montréalais de 2009 jusqu’à l’an dernier, est récemment devenu actionnaire minoritaire de Jaunt Air Mobility.

« Sa vision et compréhension globale des secteurs de l’aérospatiale et de l’aviation ainsi que des marchés financiers devraient contribuer à accélérer notre évolution », se réjouit Martin Peryea dans un communiqué publié ce matin.

« Tant l’innovation que la conception de l’aéronef de Jaunt, qui combine les capacités d’un hélicoptère et celles d’un avion, m’impressionnent », soutient M. Rovinescu, un Montréalais d’origine qui a quitté la métropole québécoise pour Toronto l’an dernier.

Le multimillionnaire québécois Mitch Garber, un ancien collaborateur à l’émission télévisée Dans l’œil du dragon, a également investi dans Jaunt.

« Son sens des affaires, son expérience des entreprises émergentes et ses idées quant aux technologies de l’avenir ajouteront une énorme valeur à la réussite de Jaunt », estime le président de l’entreprise, Éric Côté.

Photo courtoisie

Attirée par les fonds publics

Fondée en 2019 au Texas, Jaunt s’est installée au Québec l’an dernier, attirée par la volonté de Québec et d’Ottawa de subventionner le développement des aéronefs de l’avenir. Jaunt vient de fusionner avec le groupe Airo de Chicago, créé par l’entrepreneur Chirinjeev Kathuria.

« Les contributions des gouvernements, pour nous, dans notre plan, ça fait partie de l’équation », explique M. Côté au cours d’un entretien avec Le Journal.

Cet ancien cadre chez Bombardier et chez Soucy précise qu’il faudra investir des « centaines de millions de dollars » pour mener à bien la commercialisation de l’aéronef de Jaunt, qui décolle comme un hélicoptère, mais vole comme un avion.

Photo courtoisie

En production l’an prochain ?

L’entreprise espère débuter la production de son appareil dès l’an prochain et compter jusqu’à 2000 employés en 2029, des objectifs qui paraissent pour le moins ambitieux.

Le marché des aéronefs électriques est de plus en plus encombré. On compte des dizaines de projets en marche dans plusieurs pays. À Bromont, Unither Bioélectronique travaille sur des drones destinés à la livraison d’organes. Et aujourd’hui, une jeune entreprise suisse annoncera son implantation au Québec.

« Il faut collaborer ensemble pour faire naître ce marché-là, donc on ne voit pas les autres comme des menaces, mais plus comme des contributeurs, note Éric Côté. La certification et l’acceptabilité sociale [des aéronefs électriques], il faut travailler en équipe là-dessus. »