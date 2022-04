Tour d’horizon des gardiens éliminés

Il reste encore trois semaines au calendrier régulier, mais allons-y tout de même d’un bilan des gardiens des équipes pratiquement ou officiellement éliminées.

Les pires dans l’Ouest

Comme la course aux séries est vive dans l’Association de l’Ouest, limitons-nous aux quatre pires formations : Seattle, Arizona, Chicago et San Jose. C’est chez les Coyotes que l’on trouve le plus grand gagnant dans cette catégorie. La recrue de 25 ans Karel Vejmelka (23e dans notre classement) est la surprise de la saison et il a bien mérité son nouveau contrat de trois ans.

La grande déception est certes Philipp Grubauer (36e avec un dossier de 15-28-5/,888/3,19) chez le Kraken. On s’attendait à une meilleure compétition de son adjoint, Chris Driedger (57e).

Le bon vieux James Reimer (15e) est le joueur le plus utile aux Sharks.

Après une excellente première campagne, Kevin Lankinen (59e) a été ralenti par les blessures chez les Blackhawks.

Price, Allen et compagnie

À Montréal, l’absence de Carey Price a été fatale. Jake Allen n’a pas été épargné, mais il a fait son boulot.

Samuel Montembeault a gagné du galon. Il a joué plus de matchs (32) dans la LNH que dans les trois saisons précédentes. La profondeur est de plus en plus importante (114 gardiens ont joué jusqu’ici), et Montembeault s’est établi à tout le moins comme un numéro trois.

Cayden Primeau n’a convaincu personne qu’il serait le successeur de Price un jour.

À Ottawa

Si Vejmelka est le grand gagnant des gardiens éliminés dans l’Ouest, Anton Forsberg (14e) est son semblable dans l’Est et il a aussi obtenu une prolongation de contrat. Le fragile Matt Murray (47e) a reculé ; il s’est même retrouvé au ballottage. Il reste deux ans à son pacte. Pourrait-il connaître un regain de vie chez les Nordiques ? On blague.

Devils, Sabres et Wings

Au New Jersey, les blessures ont freiné la progression de Mackenzie Blackwood et l’opération à une hanche à Jonathan Bernier n’a rien de rassurant. À 21 ans, l’Allemand Nico Daws n’est pas prêt pour un rôle de numéro un.

À Buffalo, il y a des limites à ce qu’on peut demander au quadragénaire Craig Anderson et au trentenaire Dustin Tokarski. En neuf matchs, Ukko-Pekka Luukkonen, 23 ans, a montré de belles choses, mais présumer qu’il est prêt à être numéro un serait une erreur.

Du côté de Detroit, Alex Nedeljkovic (24e) s’est défendu. Il avait une bien meilleure protection chez les Hurricanes. Son vétéran partenaire, Thomas Greiss (60e), a connu des difficultés.

Flyers, Jackets et NYI

Après une campagne 2020-2021 inquiétante, Carter Hart (21e) s’est relevé à Philadelphie. Mais attendons avant de le consacrer gardien d’élite. Son coéquipier de 32 ans Martin Jones est clairement un auxiliaire.

Le départ de l’entraîneur John Tortorella n’a pas aidé la cause des cerbères des Blue Jackets. Elvis Merzlikins (22e) a reçu en moyenne 35 tirs par match ; il n’a pu faire de miracles. Handicapé par une hanche récalcitrante, Joonas Korpisalo (65e) a été opéré.

Du côté de New York, Ilya Sorokin (8e) a confirmé son statut d’étoile, et, à 26 ans, il arrive dans la fleur de l’âge. Les Islanders sont sur une belle lancée. Il leur reste une minuscule chance de participer aux séries. Sorokin est le meilleur gardien de la LNH depuis le 27 février (6-3-0/,950/1,75), mais une blessure mineure l’incommode. En santé, Semyon Varlamov (26e) est encore solide.