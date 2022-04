Tournoi des Maîtres: Un champion endolori

AUGUSTA | Même s’il n’est pas dans sa plus grande forme physique, Hideki Matsuyama défendra son veston vert.

À ses deux derniers départs, celui qui compte déjà deux victoires cette saison a été contraint de déclarer forfait en raison d’une persistante blessure au cou.

Depuis la deuxième ronde de l’Invitation Arnold Palmer au début de mars, le Japonais de 30 ans n’a pas été en mesure d’effectuer un élan complet à pleine puissance sans éprouver de douleur.

À l’Omnium du Texas jeudi dernier, il a abdiqué après une ronde initiale de 74.

Mais depuis le début de la semaine à Augusta, il se sent beaucoup mieux. Il a joué ses rondes d’entraînement en compagnie des nombreux autres golfeurs asiatiques. Mardi, il s’est d’ailleurs élancé avec Keita Nakajima et Takumi Kanaya, deux vainqueurs du Championnat amateur de l’Asie-Pacifique, l’une des voies menant à Augusta.

« Les traitements font effet. Je me suis levé sans douleur lundi et mardi, ce qui est bon signe. Mon cou était toutefois un peu plus raide ce matin. Ma préparation au champ de pratique en matinée s’est tout de même bien déroulée. Il y a longtemps que je ne me suis pas senti aussi bien. J’espère guérir complètement avant le début de cette défense. »

Voilà qui lui permet de regarder vers l’avant à court terme, car le week-end dernier, par sa démarche, les chances qu’il puisse participer à ce Masters étaient plutôt minces.

Une belle année

Depuis qu’il a quitté l’Augusta National en avril 2021, la vie du Japonais a complètement changé. Il a pris un soin maladif de ne pas froisser son fameux veston vert.

Si le vainqueur en 2017, l’Espagnol Sergio Garcia, l’a porté aussi souvent qu’il en a eu l’occasion, Matsuyama n’a même pas voulu le faire nettoyer.

« J’avais trop peur que survienne quelque chose, a-t-il plaisanté. Je n’ai jamais voulu le quitter des yeux. Je crois que j’ai passé une année entière à le contempler. »

« Et je me dis présentement, alors qu’on revient à cette semaine du Tournoi des Maîtres, que j’aurais dû le porter plus fréquemment. »

Avec le premier ministre

Néanmoins, le golfeur l’a enfilé pour rencontrer le premier ministre japonais, Yoshihide Suga, lui accordant un honneur bien mérité quelques semaines après son triomphe.

Il a également été privilégié de participer aux Jeux olympiques chez lui, l’été dernier, en portant l’étiquette du plus récent détenteur du veston vert. Mais jeudi, à l’Omnium du Texas, on l’a présenté comme tel pour une dernière fois sur le circuit de la PGA. Ce qui lui a fait un pincement au cœur.

Matsuyama peut se consoler, car il l’entendra à nouveau mercredi avant son premier coup de départ.

Sa première conquête majeure en carrière lui a permis de gagner en confiance. Il y a longtemps qu’il portait tout le poids de l’Asie sur ses épaules à cet égard.

Bien faire sur les verts

Matsuyama a bien terminé la saison dernière avec deux tops 10. Mais cette victoire l’a surtout amené à connaître un excellent début de campagne 2021-2022. À ses 11 premières sorties, il compte déjà quatre tops 10, dont deux gains.

« Cette victoire m’a vraiment aidé. Elle fut bénéfique pour mon jeu. J’espère que cela va se poursuivre », a dit Matsuyama.

Il figure parmi les meneurs du circuit de la PGA dans quasi toutes les colonnes, à l’exception d’une seule : sur les verts.

C’est la clé à Augusta. Il devra y retrouver ses moyens s’il souhaite défendre ce veston avec vigueur.