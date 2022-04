Un trio prometteur

En confiant à l’humoriste François Pérusse un premier grand rôle au cinéma et en l’entourant des très expérimentés Éric Bernier et Guy Jodoin, l’acteur et réalisateur Guillaume Lambert a réuni un trio de comédiens fort prometteur pour son second long métrage, Niagara, attendu sur nos écrans en septembre. Une pré-bande-annonce du film sera dévoilée ce matin sur les réseaux sociaux.

En entrevue au Journal, Guillaume Lambert s’est dit « très excité » de pouvoir partager avec le public les premières images de ce nouveau film, fruit de quatre années de travail. Le scénario de Niagara s’articule autour de trois frères dans la cinquantaine qui reprennent contact à la suite du décès de leur père, mort en tentant de relever le Ice Bucket Challenge.

« C’est un film qui mélange la comédie et le drame, à l’image de ce que j’ai fait dans [la websérie] L’âge adulte et [la série] Audrey est revenue [coécrite avec Florence Longpré], résume Guillaume Lambert.

Cette fois-ci, je mets en scène des personnages en pleine crise de la cinquantaine, qui sont à la croisée des chemins. Ils ont accompli certaines choses et ils se demandent ce qu’il leur reste à faire. Ils vivent aussi beaucoup de solitude. C’est un film sur la chute et sur quelqu’un qui tombe et qui apprend à se relever. »

Humanité

La quête des trois frères incarnés par François Pérusse, Éric Bernier et Guy Jodoin sera ponctuée par plusieurs péripéties et rencontres impromptues avec d’autres personnages, joués notamment par Véronic Dicaire, Katherine Levac, Marcel Sabourin et Marie Eykel.

Guillaume Lambert a tourné Niagara le printemps dernier avec un budget de 1,5 million de dollars, soit environ dix fois plus que le montant dont il disposait pour réaliser son premier long métrage, Les scènes fortuites, sorti en 2018. Il dit avoir beaucoup appris de cette nouvelle expérience de tournage, grâce notamment à la complicité de son trio de comédiens.

« Ce sont trois acteurs très différents qui ont tous cette qualité d’être autant à l’aise dans la comédie franche que dans le drame, note-t-il. Ils dégagent une grande empathie et ils se complètent, comme une vraie famille. Même si c’était son premier grand rôle dramatique, François [Pérusse] m’a impressionné à chaque prise. Il a une grande humanité qui se dégage de son regard. »

Niagara, un film original Club illico, est produit par Entract Studios. Le long métrage prendra l’affiche le 16 septembre et sera ensuite offert en exclusivité sur Club illico.