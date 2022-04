Une grande campagne pour recruter de nouveaux talents en hôtellerie

Durement touchée par la pandémie et la pénurie de main-d’œuvre, l’industrie de l’hôtellerie tente de se remettre en selle avec une grande campagne de recrutement.

La campagne «Travailler en hôtellerie, c’est profiter d’un bagage d’avantages !» de l’Association des hôtels du Grand Montréal (AHGM) cherche non seulement à recruter de nouveaux travailleurs, mais aussi à valoriser les métiers de l’hôtellerie permettant ainsi d’aider la relance économique de la métropole. Elle se déroulera du 4 avril au 4 juin sur les réseaux sociaux et sera ponctuée d’une journée de recrutement le 7 avril.

Avec cette campagne, l’AHGM espère montrer que l’hôtellerie est un milieu qui offre de nombreuses opportunités professionnelles tant pour les personnes en simple recherche d’emploi que pour les étudiants en choix de carrière.

«L’hôtellerie offre une foule de possibilités et de carrières, chaque hôtel est un microcosme de société en soi et la longévité est au rendez-vous. On peut y déposer ses bagages pour longtemps, puisqu’il est possible de grandir dans un hôtel, de commencer comme chasseur ou comme serveur, par exemple, et de monter à la hauteur de ses ambitions», croit le directeur général de l’AHGM, Me Jean-Sébastien Boudreault.

Bien que la relance économique soit bel et bien commencée avec la lancée des assouplissements, les hôteliers du Grand Montréal doivent combler plus de 2000 emplois, et ce malgré une reprise complète des activités prévues qu’en 2024. Ainsi, l’AHGM tentera de valoriser les emplois du domaine afin d’attirer de la main-d’œuvre qui choisira l’hôtellerie comme choix de carrière.

«On veut que Montréal devienne la France de l’Amérique du Nord. En France, les métiers de l’hôtellerie comme ceux de serveur, chef, maître d’hôtel, etc. y sont valorisés et reconnus par des titres, des certifications et des reconnaissances prestigieuses comme les Meilleurs ouvriers de France. On peut, on doit faire la même chose ici», ont déclaré Me Boudreault et son équipe.