Vol qualifié à Amos : un suspect recherché

La Sureté du Québec (SQ) sollicite la population afin d'identifier le suspect d'un vol qualifié, survenu en février dernier dans un dépanneur d'Amos, en Abitibi-Témiscamingue.

Le suspect serait entré dans un dépanneur de la rue Des Pins, vers 20 h, le 20 février dernier, et aurait menacé la caissière avec une arme de poing. Il lui aurait ensuite demandé le contenu de la caisse, ainsi que des cigarettes avant de prendre la fuite à pied.

Selon la SQ, le suspect mesurerait environ 1,70 m. Le soir du vol, il portait une tuque et un cache-cou noir, ainsi qu'un manteau long vert-kaki. Le manteau avait un logo sur l'épaule gauche qui pourrait s'apparenter à celui des Forces armées canadiennes. Il portait également des pantalons Adidas, des gants multicolores et un sac à dos rouge, blanc et noir.

Toute information pouvant permettre d’identifier cet individu peut être communiquée en toute confidentialité à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.