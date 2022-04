PRUD'HOMME, Jacques



C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jacques Prud'homme, survenu le 30 mars 2022 à l'âge de 84 ans.Outre sa femme, Nicole Laforest Prud'homme, il laisse dans le deuil, ses filles Lyne et Nathalie (Joël), ses petits-enfants Alexina, Manu-Lorik, Charlie et Catherine (Vincent), sa soeur Nicole, son filleul Éric (Charlène), ses neveux, ses nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 avril dès 11 h au complexe funéraireUne cérémonie sera célébrée le jour même à 17 h à la chapelle du complexe funéraire.La famille tient à remercier sincèrement le personnel de l'unité de médecine de l'Hôpital de Lasalle pour leur professionnalisme, la qualité et l'excellence de leurs soins ainsi que leur dévouement exemplaire grâce auquel ils ont su faire toute la différence.