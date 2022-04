BISSONNETTE, Michel



À Joliette, le 25 janvier 2022, à l'âge de 74 ans est décédé M. Michel Bissonnette, fils de feu Claude Bissonnette et feu Agathe Rivest.Il laisse dans le deuil ses enfants Valérie et Marc (Karine), ses petits-enfants Thalia et Malik, sa tante Clémence, son beau-frère Denis, son neveu Jean-François ainsi que de nombreux parents et amis.La famille accueillera parents et amis le samedi 9 avril de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 3955 Côte-de-Liesse, ville Saint-Laurent.En sa mémoire, un don à la Société Alzheimer du Canada sera apprécié.