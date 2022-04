COVID-19: plus de 1500 hospitalisations au Québec

Le nombre d’hospitalisations au Québec a continué de s’alourdir, mercredi, pendant qu’une petite baisse a été perçue aux soins intensifs.

• À lire aussi: 6e vague: le Québec néglige un outil important

• À lire aussi: COVID-19: la Chine passe la barre des 20 000 cas quotidiens

Le Québec a ainsi signalé un total de 1540 hospitalisations liées à la COVID-19, ce qui représente une augmentation de 61 par rapport à la veille. Trois personnes ont cependant quitté les soins intensifs, pour un total de 66 personnes.

La Belle Province a rapporté 12 nouveaux décès et 3761 infections détectées après un test dans un centre de dépistage. Dans les dernières 24 heures, 1481 tests rapides positifs ont aussi été autodéclarés.

Rappelons que les rendez-vous pour cette dose seront accessibles dès lundi pour cette catégorie d’âge au Québec. Les 70 ans et plus y ont déjà accès depuis mercredi.

LA SITUATION AU QUÉBEC EN DATE DU 6 AVRIL 2022

985 300 personnes infectées (+3761)*

14 454 décès (+21)

1540 personnes hospitalisées

226 entrées



165 sorties

66 personnes aux soins intensifs

10 entrées



13 sorties

24 249 prélèvements réalisés;

154 902 tests rapides autodéclarés jusqu’à maintenant, dont 124 850 positifs : 1726 déclarés pour la journée d’hier, dont 1481 positifs.

19 909 doses administrées s’ajoutent, soit 19 269 dans les dernières 24 heures et 640 avant le 5 avril, pour un total de 18 750 222 doses administrées au Québec.

Hors Québec, ce sont 315 158 doses au total qui ont été administrées, pour un total cumulé de 19 065 380 doses reçues par les Québécois.

Le nombre de cas répertorié n’est pas représentatif de la situation puisque l’accès aux centres de dépistage est restreint aux clientèles prioritaires.

NOMBRE DE CAS PAR RÉGION

Bas-Saint-Laurent: 17 744

Saguenay-Lac-Saint-Jean: 27 059

Capitale-Nationale: 80 744

Mauricie et Centre-du-Québec: 53 030

Estrie: 44 754

Montréal: 291 844

Outaouais: 36 988

Abitibi-Témiscamingue: 9435

Côte-Nord: 7074

Nord-du-Québec: 1210

Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine: 7726

Chaudière-Appalaches: 56 903

Laval: 67 849

Lanaudière: 65 248

Laurentides: 73 081

Montérégie: 136 560

Nunavik: 2842

Terres-Cries-de-la-Baie-James: 2406

Inconnu: 4

Hors Québec: 2765

Ensemble du Québec: 985 300

Ailleurs au pays

De l’autre côté de la rivière des Outaouais, les hospitalisations ont enregistré une légère baisse avec 1074 patients (-17). La même tendance a été observée aux soins intensifs, qui comptent cinq lits occupés de moins, pour un total de 168.

La province la plus peuplée a aussi fait part de 32 décès supplémentaires et 3444 cas de plus chez les Ontariens qui ont accès à un test PCR.

Le gouvernement Ford a par ailleurs annoncé mercredi que les Ontariens de 60 ans seront éligibles pour la 4e dose du vaccin contre la COVID-19 dès jeudi.