VAILLANCOURT LEFEBVRE, Ginette

C'est avec une profonde tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Ginette Vaillancourt Lefebvre, à l'âge de 67 ans, née le 30 mai 1954. Elle était la fille de feu François Vaillancourt et feu Annette de Sève et l'épouse de monsieur André Lefebvre.Après une longue bataille contre le cancer, elle s'est éteinte paisiblement à son domicile le lundi 28 mars 2022, entourée de ses proches. Son combat contre la maladie est un exemple pour nous tous et malgré son état de santé, elle a su continuer à remplir sa famille de bonheur et de joie jusqu'au dernier instant.Outre son époux, madame Lefebvre laisse dans le deuil ses enfants : Caroline (Jean-François Voyer), Marc-André (Marie-Lou Smith), Alexandre (Nicole Jakus Lefebvre) et ses petits-enfants : Audrey, Anne-Sophie, Rosalie, Léane, Philippe, Juliet, William et Elliot. Elle laisse également dans le deuil sa soeur France (Claude), ses frères François (Danielle), Christian (Linda) et Daniel (Linda), ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que de nombreux parents et amis.Tout au long de sa vie, par sa force, son énergie et son dévouement, Madame Lefebvre a été un pilier central de sa famille. L'entreprise Lefebvre & Benoît, dirigée actuellement par ses enfants, ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, n'eût été des valeurs fortes et des principes porteurs qu'elle leur a inculqués.La famille tient à remercier chaleureusement le personnel soignant pour la qualité exceptionnelle des soins apportés au cours des dernières années. Leur écoute et leur humanité ont grandement facilité le passage de cette épreuve difficile.Madame Lefebvre sera exposée le lundi 18 avril 2022 de 13h00 à 16h00 et de 17h00 à 20h00 à la :632 RUE DE LA MADONE, MONT-LAURIERAinsi que le mardi 19 avril 2022 de 13h00 à 20h00, à la résidence funéraireVeuillez noter qu'en raison des circonstances actuelles, le port du masque est obligatoire.En mémoire de madame Lefebvre et en guise de sympathie, la famille vous invite à faire un don au Fonds commémoratif Ginette Lefebvre à la Fondation du cancer des Cèdres, pour faire avancer la recherche sur les sarcomes rétropéritonéales et autres formes rares de sarcome. Pour plus d'informations : www.cedars.ca ou (514) 656-6662. Votre générosité est grandement appréciée.La Coopérative funéraire Brunet de Mont-Laurier à qui la direction des funérailles a été confiée offre à la famille éprouvée ses plus sincères condoléances.