DESROCHERS née TREMBLAY

Angela



À Montréal, le 10 mars 2022, est décédée à l'âge de 97 ans, Madame Angela Tremblay, épouse de feu Jean-Paul Desrochers et mère tendrement chérie.Elle laisse dans le deuil ses enfants Renée (Dino), Gilles (Manon), Lucie (Pierre), Claude (Johanne), Sylvie D. (Jean-Yves), Michel, Dominique, Sylvie P. (Gabriel), 19 petits-enfants, 8 arrière-petits-enfants, ses soeurs Marie et Thérèse ainsi que ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au :3198 RUE ONTARIO EST, MONTRÉALle samedi 30 avril 2022 à partir de 10h00. Une cérémonie religieuse sera célébrée en présence des cendres à 11h30.