BOILEAU, Jean

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Jean Boileau survenu à Montréal le 29 mars 2022, à l'âge de 87 ans.Il laisse dans le deuil son épouse Marie Gervais Boileau, sa fille Danielle, son petit-fils Raphaël ainsi que beaux-frères, belle-soeur, plusieurs neveux et nièces et un nombre impressionnant d'ami(e)s.La famille recevra vos condoléances le dimanche 10 avril de 13h à 19h et lundi 11 avril de 10h à 11h au complexe funéraire :SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC450-473-5934www.rfgoyer.comUne liturgie de la Parole aura lieu le lundi à 11h au salon du complexe. L'inhumation se fera à une date ultérieure.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation Santa Cabrini et à la Société canadienne du cancer.