PRADELLA, Fausto



C'est avec tristesse que sa famille vous informe du décès de M. Fausto Pradella, le 23 mars 2022, à l'âge de 85 ans.Il laisse dans le deuil sa conjointe, Mme Ada "Dina" Pradella (née Polentes), ses enfants Maria (Rob), Linda, Danny (Pauline), son frère Mario, sa soeur Bruna et ses petits-enfants Kevin, Alex, Daniel, Massimo et Alessia.La famille recevra les condoléances le lundi 11 avril de 14h00 à 16h00 et de 18h00 à 21h00 dans la chapelle du complexe :Une cérémonie aura lieu le mardi 12 avril de 9h00 à 11h00 suivie de l'inhumation au même endroit.En guise de sympathie, un don au CHUM chirurgie vasculaire serait apprécié.