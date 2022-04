LABRE, Gertrude

(née Bouchard)



À Longueuil, le 26 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée Madame Gertrude Labre (née Bouchard), épouse de feu Jean-Louis Labre.Elle laisse dans le deuil, ses enfants: Ginette (Raymond Tanguay), Johanne et Réjean, ses petits-enfants: Isabelle, Maryse, Frédéric, Simon, Christian et Karine et ses arrière-petits-enfants, sa soeur Jeannine, sa belle-soeur Denise, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances le dimanche 10 avril 2022 de 14h à 16h30 au salon du complexe funéraireUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h30 au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Pierre-Boucher pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la fondation de votre choix serait apprécié en la mémoire de Gertrude Bouchard.