TREMBLAY Maxime



De Terrebonne, le 29 mars 2022, à l'âge de 33 ans, est décédé Maxime Tremblay. Il était le fils de Mme Diane Miller et de M. Daniel Tremblay.Outre ses parents, il laisse dans le deuil ses fils adorés Yancy et Ylann ainsi que leur mère Cynthia Brisson, sa soeur Audrey (Guillaume Mélançon), son frère Vincent (Chloé Dicaire-Hudon), ses grands-parents paternels Germain et Rosanna Tremblay, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le vendredi 8 avril de 17h à 21h et le samedi 9 avril dès 11h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu le samedi 9 avril, à 14h en la chapelle du complexe.Votre témoignage de sympathie peut s'exprimer par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.