CHARRON BRISSON

née MARION, Fleurette



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Fleurette Marion.De Sainte-Thérèse, le 31 mars 2022, à l'âge de 90 ans, elle est décédée paisiblement et entourée des siens. Elle était l'épouse de feu M. Adrien Charron en premières noces et de feu M. Réjent Brisson en secondes noces.Elle laisse dans le deuil ses enfants Ginette, Alain (Chantale), François (Christine), Michel (Mélissa), Jean-Luc (Carolle) et Josée (Sylvain), ses dix petits-enfants et ses sept arrière-petits-enfants, les enfants de Réjent Brisson et leurs familles, sa soeur Rita, son frère Jean-Claude (Louise) ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 9 avril de 13h à 17h au :SAINTE-THÉRÈSE450 473-5934www.rfgoyer.comUn hommage lui sera rendu ce même samedi 9 avril, à 17h en la chapelle du complexe.