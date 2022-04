MARCIL, Yvon



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès de monsieur Yvon Marcil, qui s'est éteint le 1er avril 2022, à l'âge de 78 ans.Depuis 1976, il était le propriétaire du Complexe funéraire Ubald Lalime, entreprise qu'il chérissait et qu'il dirigeait avec grande fierté. Il était également un homme d'affaires engagé auprès de la communauté maskoutaine.Il laisse dans le deuil sa conjointe Francine Leblanc, ses enfants : Marie-Claude (Pierre Kantémiroff) et Anthony (Magalie Blouin) ainsi que ses petits-enfants : Tristan, Béatrice, Lara et Romain.Il laisse également dans le deuil son frère Gilles (feu Denise Coutu) et sa soeur Claudette (Wayne Maxwell), sa fille adoptive Josée Blanchard (Daniel Blanchard) ainsi que ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, autres parents et amis.La famille Marcil vous accueillera le dimanche 10 avril 2022 de 19 à 22h au :SAINT-HYACINTHELes funérailles auront lieu lundi le 11 avril 2022 à 14h en l'église de la Cathédrale de Saint-Hyacinthe située au 1900 Girouard Ouest, Saint-Hyacinthe suivies de la mise en crypte au Mausolée Lalime. Lundi ouverture des salons à 10h.La famille tient à remercier le personnel du CHUM pour tous les soins prodigués.