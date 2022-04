Alex Anthopoulos: en toute humilité

«C’est fou! J’en suis maintenant à ma 10e saison comme directeur général et à plus de 20 ans dans le baseball majeur, puis on dirait que je ne le crois pas encore.»

La Série mondiale remportée par Alex Anthopoulos et les Braves d’Atlanta en novembre dernier n’a pas changé le Québécois : il fait toujours preuve d’une grande humilité. Âgé de 44 ans, Anthopoulos garde les deux pieds ancrés au sol après être devenu le premier directeur général originaire du Canada à enlever les grands honneurs du baseball majeur.

Dans une entrevue accordée à l'aube de la nouvelle saison, Anthopoulos s’est d’ailleurs dit charmé de figurer au sommet du palmarès des Québécois les plus influents dans le monde du baseball.

«C’est un honneur incroyable, a-t-il réagi. C’est la première fois dans ma vie que je reçois un titre comme ça. Quand j’étais à l’école à Montréal, je ne pensais jamais que j’allais travailler dans le baseball, j’espérais seulement être engagé par les Expos et avoir un emploi. Maintenant, des années plus tard, c’est incroyable pour moi d’être reconnu comme ça.»

Le Québec gravé sur le coeur

Ayant grandi à Ville Mont-Royal, le directeur général des Braves a effectivement fait ses classes pendant quelques saisons dans les bureaux des Expos au début des années 2000, s’occupant d’abord du courrier des partisans, en plus d’être commissionnaire sur la galerie de la presse.

«Pour moi, c’est important de ne pas oublier d’où je viens», a souligné Anthopoulos, qui a aussi pris une pause du camp d’entraînement des Braves afin de participer au balado Les buts remplis, propulsé par TVA Sports et QUB radio, puis animé par Sylvain Rondeau et l’auteur de ces lignes.

«Je sais que je ne ferai peut-être pas ce métier-là durant toute ma vie, a ajouté le DG. Le jour où je ne serai plus un directeur général [dans le baseball majeur], il va sûrement y avoir moins de gens qui vont vouloir me parler, m’offrir des honneurs et m’avoir sur leur podcast... J’ai beaucoup de gratitude face aux expériences que j’ai eues, mais le Québec a toujours une place spéciale dans mon coeur.»

Un retour des Expos?

Dans cette veine, Anthopoulos assure avoir suivi avec attention le projet des villes-sœurs impliquant les Rays de Tampa Bay, qui est toutefois mort dans l’œuf en janvier.

«C’est sûr que j’ai suivi les nouvelles entourant les Rays et Montréal, a-t-il convenu. Peu importe la chance qu’obtient la ville de retrouver le baseball majeur, je deviens excité. Même quand j’étais directeur général pour les Blue Jays [de 2009 à 2015] et qu’on avait commencé à jouer des matchs préparatoires au Stade olympique, à Montréal, c’était vraiment incroyable.»

«Je crois qu’un jour on va retrouver le baseball [à Montréal], car il y a tellement de partisans qui veulent ça, a poursuivi Anthopoulos. Je pense qu’avec un [nouveau] stade, ça va marcher, mais quand? Je ne suis pas sûr. Mais je vais toujours être là pour encourager quand ça va arriver un jour.»

De bons mots pour Toro

À propos de son attachement pour le Québec, le DG des Braves l’a également prouvé en formulant de bons mots à l’endroit d’Abraham Toro, porte-couleurs des Mariners de Seattle, qui occupe d’ailleurs la deuxième place du palmarès annuel.

«C’est intéressant de voir un gars comme Abraham Toro. C’est vraiment un bon joueur, a qualifié Anthopoulos. Après avoir été échangé dans la dernière saison, il a tellement bien joué pour les Mariners. Je sais à quel point les Québécois sont fiers des joueurs venant de la province, c’était la même chose pour Russell Martin... J’aimerais ça un jour aller le saluer et lui dire bonjour, c’est sûr.»

Pour y parvenir cette saison, Anthopoulos devra voyager jusqu’à Seattle, où les Braves d’Atlanta seront les visiteurs en septembre dans une série de trois matchs interligues. D’ici là, les champions de la Série mondiale entameront leur saison régulière à domicile, ce jeudi, contre les Reds de Cincinnati. Avant le match de samedi, Anthopoulos et les autres membres des Braves se verront remettre officiellement leur bague soulignant leur récente conquête.

Ce qu’il a dit...

«Ça va aider le baseball au Québec d’avoir Abraham [Toro], parce que c’est un jeune joueur qui a maintenant une chance, avec les Mariners, de jouer avec les meilleurs du baseball majeur et ça vient démontrer aux autres jeunes Québécois qu’ils peuvent aussi le faire.»

«Je crois qu’on a une bonne équipe, mais c’est difficile dans notre division. Je ne pense pas que ça va être facile cette saison. L’important est de se rendre aux éliminatoires. Une fois rendu là, n’importe quoi peut arriver. Mon degré d’optimisme est bon, mais dans mon travail, je sens que je suis meilleur quand je suis inquiet et préoccupé.»

«Quand tu es directeur général, et lorsque que tu as une chance, tu dois faire tout ce que tu peux pour les joueurs, pour les employés de l’organisation, pour la ville et la communauté. C’est ton travail de faire ça.»

Alex Anthopoulos préfère s’inquiéter

Le Québécois Alex Anthopoulos sait fort bien qu’il sera difficile pour son équipe de défendre son titre de la Série mondiale en 2022. Ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, car le directeur général des Braves d’Atlanta préfère travailler en ressentant une certaine pression.

«Je crois qu’on a une bonne équipe, mais c’est difficile dans notre division. Je ne pense pas que ça va être facile cette saison, vient noter Anthopoulos, qui se méfie particulièrement des Mets de New York et des Phillies de Philadelphie dans la section Est de la Ligue nationale. Mon degré d’optimisme est assez bon, mais dans mon travail, je suis meilleur quand je suis inquiet et préoccupé.»

Le départ du vétéran Freddie Freeman, qui s’est entendu avec les Dodgers de Los Angeles durant la saison morte, est notamment une lourde perte pour Anthopoulos et les Braves.

«C’est sûr qu’un joueur comme lui, c’est difficile de le voir partir. Il va être un membre du Temple de la renommée un jour et restera un membre des Braves pour toute sa vie. C’est un peu triste, quand même», a noté le DG à propos du joueur de premier but de 32 ans qui a profité de son autonomie pour obtenir un contrat de six ans et 162 millions $ avec les Dodgers.

Freeman avait récemment blâmé Anthopoulos pour ne pas avoir essayé davantage de le retenir à Atlanta, avant de s’excuser publiquement. Quoi qu’il en soit, l’heure est venue de regarder droit devant.

Un retour en mai pour Acuna fils

L’éventuel retour au jeu du voltigeur Ronald Acuna fils, qui a subi une intervention chirurgicale pour traiter une déchirure au ligament croisé antérieur l’an dernier, représente une nouvelle encourageante pour les Braves.

«C’est un joueur incroyable à voir évoluer à chaque jour, a qualifié Anthopoulos. Il y a vraiment de bonnes chances de le revoir dès la première semaine du mois de mai, mais nous ne sommes pas certains qu’il pourra jouer tous les matchs dès son retour. Nous sommes excités de le voir revenir.»

Peu importe ce qui s’en vient, les Braves pourront assurément compter sur Anthopoulos pour aller chercher du renfort avant la date limite des transactions si le club se retrouve en bonne position au classement. C’est d’ailleurs ce qu’il avait fait de façon spectaculaire, en 2021, en ajoutant à sa formation les voltigeurs Eddie Rosario, Jorge Soler, Adam Duvall et Joc Pederson, entre autres.

«Quand tu es directeur général et que tu as une chance [de gagner], tu dois faire tout ce que tu peux pour les joueurs, pour les employés de l’organisation, pour la ville et la communauté. C’est ton travail de faire ça, a-t-il tranché. Pour la nouvelle saison, l’important est de se rendre aux éliminatoires. Une fois rendu là, n’importe quoi peut arriver.»

Comme les autres équipes, les Braves ont une chance de plus de se qualifier en raison du nouveau format des séries qui rassemble désormais 12 clubs du baseball majeur, soit six dans la Nationale et autant dans l'Américaine.

La saison des Braves se mettra en branle, jeudi, lorsque les Reds de Cincinnati seront les visiteurs à Atlanta.

Les 25 Québécois les plus influents dans le monde du baseball

Traditionnellement publié à l'aube de la saison du baseball majeur, le palmarès annuel des personnalités les plus influentes au niveau de ce sport au Québec regorge de plusieurs nouveaux membres en 2022. Ainsi en a décidé un panel formé de 10 experts impliqués dans la discipline :

1 – Alex Anthopoulos

Le Montréalais Alex Anthopoulos est devenu, en novembre dernier, le premier directeur général originaire du Canada à guider son équipe vers le titre de la Série mondiale. Avec ses acquisitions avant la date limite des échanges, le grand architecte des Braves d’Atlanta a eu un impact formidable sur le parcours des siens. L’équipe d’Anthopoulos a vaincu les puissants Dodgers de Los Angeles en série de championnat, avant de s’imposer contre les Astros de Houston en grande finale.

2 – Abraham Toro

Ayant figuré au sommet de ce palmarès en mars 2021, le Québécois Abraham Toro continue d’être une source d’inspiration à titre de joueur régulier dans le baseball majeur. Une transaction l’ayant fait passer des Astros aux Mariners de Seattle, en juillet dernier, lui a permis de se mettre en valeur. Il a d’ailleurs pris part à une excitante course aux éliminatoires avec les Mariners.

3 – Michel Laplante

Président des Capitales, Michel Laplante a fait des miracles pour assurer la présence de la formation Équipe Québec dans la Ligue Frontier en 2021. Il est aussi un membre influent du conseil d'administration de Baseball Québec.

4 – Maxime Lamarche

Directeur général de Baseball Québec, Maxime Lamarche est un véritable passionné. Avec son équipe de la fédération provinciale, il fait tout en son pouvoir afin de favoriser la pratique de la discipline chez les jeunes, COVID-19 ou pas.

5 – Alex Agostino

À l’emploi des Phillies de Philadelphie dans un rôle de superviseur des recruteurs, Alex Agostino demeure un grand ambassadeur pour le baseball au Québec. Son implication auprès des jeunes et dans les médias viennent le prouver.

6 – Stephen Bronfman

Le résultat est décevant, d’abord et avant tout pour l’homme d’affaires Stephen Bronfman et ses partenaires. Il faut néanmoins reconnaître les efforts déployés dans le concept des villes-sœurs, projet présenté par les Rays de Tampa Bay qui est mort dans l’œuf en janvier.

7 – Marc Griffin

Très impliqué dans le développement du sport, l’ancien joueur de baseball Marc Griffin fait partie du conseil d’administration chez Baseball Québec. Il est aussi analyste à la télévision.

8 – Patrick Scalabrini

Habituellement associé aux Capitales de Québec, le gérant Patrick Scalabrini a fait de nombreux sacrifices en se retrouvant à la barre d’Équipe Québec dans la Ligue Frontier. Il a ainsi passé une partie de l’été dernier aux États-Unis.

9 – Marc-Antoine Bérubé

Son expertise ne fait plus aucun doute. Personnalité importante dans le développement des jeunes joueurs formant l’élite au Québec, l’ancien lanceur Marc-Antoine Bérubé occupe officiellement le rôle d’analyste en recherche et en développement. Un entraîneur hors pair.

10 – Jean-Philippe Roy

Particulièrement influent dans la grande région de Québec, Jean-Philippe Roy connaît du succès à titre de directeur du programme sport-études des Canonniers.

11 – Rodger Brulotte

Figure médiatique reconnue, Rodger Brulotte semble à l'affût de tous les dossiers entourant le baseball au Québec. Il est notamment le président de la Ligue junior élite (LBJEQ).

12 – Jesen Therrien

Après avoir lancé dans le baseball majeur en 2017, Jesen Therrien est de retour au Québec. Il a été nommé, en septembre, directeur des opérations de l’ABC.

13 – Vanessa Riopel

À l’emploi de Baseball Québec depuis février 2021, elle est au cœur de l’ascension du sport chez les filles. Son titre : coordonnatrice du développement et leadership féminin.

14 – Vladimir Guerrero fils

Un choix qui divise le panel d’experts, d’où sa 14e position au classement... Natif de Montréal, Vladimir Guerrero fils a connu une saison extraordinaire dans l’uniforme des Blue Jays de Toronto. Celui qui a grandi en République dominicaine est fort populaire chez les jeunes joueurs de baseball au Québec. Durant la saison 2021, Guerrero fils a notamment frappé 48 circuits et maintenu une moyenne au bâton de ,311. Seul le phénomène Shohei Ohtani, des Angels de Los Angeles, l’a devancé au scrutin du joueur par excellence dans l’Américaine.

15 – Jasmin Roy

Le recruteur Jasmin Roy ne cesse de prendre du galon. Après Jean-Christophe Masson, il a recommandé l’embauche de Nicolas Deschamps à l’organisation des Blue Jays.

16 – André Lachance

Même s’il a récemment quitté ses fonctions chez Baseball Canada, André Lachance laisse derrière lui le travail de deux décennies. Il demeurera certainement impliqué dans le milieu comme consultant.

17 – Otto Lopez

Le Québécois Otto Lopez a disputé un premier match dans le baseball majeur, avec les Blue Jays, au cours de la dernière saison. Il n’oublie pas le quartier montréalais qui l’a vu grandir : Tétreaultville.

18 – Karl Gélinas

D’abord reconnu pour ses exploits du passé dans l'uniforme des Capitales, le lanceur Karl Gélinas œuvre comme entraîneur, autant auprès de l’Académie de baseball du Canada (ABC) qu’avec les Diamants de Québec, au niveau junior élite. Et on n’a pas fini de le voir, puisqu'il devient analyste pour le réseau TVA Sports...

19 – Jean Tremblay

Souvent dans l’ombre à titre de propriétaire, Jean Tremblay est le fondateur du Groupe Vertdure. Cette entité, maintenant présidée par son fils Philippe, explique en partie pourquoi le baseball indépendant est toujours présent dans la Belle Province, à Québec et à Trois-Rivières.

20 – Jethro Supré

Comptant parmi les rares agents de joueurs de baseball au Québec, Jethro Supré mise notamment sur Otto Lopez, Chadwick Tromp et Charles Leblanc parmi ses clients.

21 – Ray Callari

Fort respecté dans le milieu du baseball au Québec, Ray Callari agit à titre de recruteur pour les Giants de San Francisco au Canada. Ex-membre de l’organisation des Expos, il est toujours de bon conseil pour les jeunes Québécois en développement.

22 – Denis Boucher

Son revers aux élections municipales de 2021, à Lachine, lui laisse minimalement l'occasion de poursuivre sa formidable implication dans le monde du baseball. Ancien joueur des Expos, Denis Boucher porte plusieurs chapeaux, dont ceux de recruteur pour les Yankees de New York et d’entraîneur des lanceurs pour l’équipe canadienne.

23 – Jacques Doucet

Réputé descripteur, Jacques Doucet continue, à 82 ans, de bercer de sa voix les amateurs de baseball au Québec à l’antenne du réseau TVA Sports. Respect.

24 – Russell Martin

N’ayant pas évolué dans le baseball majeur depuis 2019, le célèbre receveur Russell Martin a été plutôt discret dans la dernière année, mais il demeure une inspiration pour les jeunes du Québec.

25 – Charles Leblanc

À 25 ans, le joueur québécois Charles Leblanc tente désormais de percer dans les grandes ligues avec l’organisation des Marlins de Miami.

Mentions honorables

Conor Angel

Eric Gagné

Perry Giannias

David Glaude (photo)

Édouard Julien

Patricia Landry

René Martin

Ivan Naccarata

Josué Peley

Claude Raymond

Frédérick Rioux

Marc Vadboncoeur

Méthodologie : chacun des 10 experts sondés par l'Agence QMI établit sa propre liste de 25 personnalités ayant un impact important sur la santé de ce sport au Québec, grâce à leur implication et à la visibilité qu’ils apportent à la discipline, spécialement au cours des 12 derniers mois. Trente points sont alloués pour une première position, les places suivantes valent de 24 points, pour le deuxième rang, à un point, pour le 25e échelon.