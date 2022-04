Alphonso Davies retrouve le terrain

Le latéral canadien Alphonso Davies a disputé un premier match depuis le 17 décembre dernier, après s’être remis de problèmes au cœur causés par la COVID-19.

Mercredi, en Espagne, son Bayern Munich s’est incliné de façon surprenante contre Villarreal en match aller de leur quart de finale de la Ligue des champions.

Après avoir contracté la COVID-19, l’athlète de 21 ans a développé des symptômes de myocardite, ce qui l’a tenu à l’écart des terrains de soccer. Davies a ainsi raté les six derniers matchs du Canada en qualifications pour la Coupe du monde de 2022.

L’unifolié a maintenu une fiche de 4-2-0 pendant son absence, terminant au sommet du groupe de la CONCACAF et obtenant son billet pour le Qatar. En sept rencontres, le rapide défenseur a récolté un but et trois passes décisives.

Davies était dans l’effectif partant de Julian Nagelsmann et a disputé les 90 minutes contre Villarreal. Ces derniers ont ouvert la marque à la huitième minute et n’ont plus regardé derrière par la suite pour l’emporter 1 à 0.

Le Bayern, qui mène le championnat allemand, jouera un match de Bundesliga samedi avant de se mesurer à nouveau à Villarreal, mardi.