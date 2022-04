Augusta National: ajustements nécessaires

AUGUSTINA | À la croisée des chemins en novembre 2020 avec la montée en puissance des meilleurs golfeurs de la planète, la direction de l’Augusta National a décidé de bouger. Elle a apporté des modifications à deux de ses plus beaux trous, les 11e et 15e.

Sans tomber dans le panneau pour contrer à tout prix la quête de la distance qui dure depuis des années, le comité de compétition a pris des décisions stratégiques.

Il a ainsi ajouté 35 verges au total et revu les stratégies d’approche aux fanions en modifiant le sol. Inutile de reculer les tertres à des distances impossibles, il aurait gâché le chef-d’œuvre du Dr Allister MacKenzie et Bobby Jones Jr.

Bien que la normale 4 du 11e soit plus longue de 15 verges et que la normale 5 du 15e soit rallongée de 20 verges, ils ont respecté la philosophie des architectes et l’intégrité du design. Des règles à ne surtout pas transgresser.

Modifications

Chaque année, ce comité se réunit et songe aux modifications à apporter pour améliorer le niveau de compétition en respectant les concepts fondateurs.

« Cette année, près du quart des allées sont plus larges. Nous avons déplacé des arbres et les allées sont moins bordées par la seconde coupe, a expliqué le président du mythique club, Fred S. Ridley. La logique derrière ces changements s’explique par pénaliser les coups errants. Ceux-ci roulent davantage vers des zones où il est difficile de s’en tirer. »

Une promenade sur l’Augusta National permet de constater que l’herbe longue y est moins haute. Cette année, elle s’élève à environ trois centimètres. La surface des verts des 3e, 13e et 17e fanions a aussi été refaite. Il s’agit d’une procédure normale afin de retrouver de nouvelles positions de fanion.

« Mais les projets majeurs étaient vraiment les 11e et 15e trous en même temps, a insisté Ridley. La seule façon d’allonger le 15e, c’était de changer l’élévation au 11e, sinon il aurait fallu ériger un mur de soutènement. Nous ne voulions surtout pas ça. »

Le comité a donc décidé d’abaisser les tertres de ces deux trous d’environ quatre pieds.

Deuxième coup délicat

Pour les pros, l’ajout de 35 verges n’est pas compliqué en soi. Au 11e, la majorité d’entre eux admet que le coup de départ, autrefois très étroit, se veut maintenant moins intimidant. Toutefois, la stratégie à l’approche est complètement différente puisque l’obstacle d’eau, qui court 10 verges de plus en amont à la gauche du vert, est dorénavant véritablement un enjeu selon la position du drapeau.

La précision sera fortement récompensée alors que la portion droite du vert est maintenant plus pentue et profonde. Les monticules à la droite de l’entrée du vert compliqueront la tâche. Y sauver la normale sera plus difficile qu’autrefois.

« L’allée est beaucoup plus large qu’elle ne l’était. À un certain point à la droite, elle est large de 60 verges. Mais si on privilégie la droite, on peut être coincé derrière trois arbres », a expliqué stratégiquement Rory McIlroy qui compile une fiche de +16 en carrière sur ce 11e.

« Le coup de départ m’a toujours eu l’air bizarre, a-t-il ajouté. Il est maintenant moins intimidant. Mais un mauvais second coup est dorénavant plus pénalisant. C’est un trou nettement plus difficile. »

Avec un score moyen historique de 4,30 coups, « White Dogwood » est le second trou le plus difficile du National.

Puissance et précision

La normale 5 du 15e s’étend maintenant sur 550 verges. Le comité a décidé de forcer les golfeurs à opter pour la précision depuis le départ. Pour atteindre le vert dès le second coup, ils devront privilégier la droite de l’allée qui est désormais inclinée vers la gauche. Selon les vents et la position du drapeau sur ce vert placé en perpendiculaire, l’attaque sera plus délicate avec un fer long ou un bois d’allée.

« Ce 15e sera la clé dans ce tournoi, a affirmé Jordan Spieth, champion de l’édition 2015. S’il est impossible d’atteindre le vert dès le second coup, un placement à une cinquantaine de verges nous laisse le coup le plus difficile à exécuter au monde, surtout lorsque la coupe est placée au centre gauche.

« J’aime tous ces changements, car ils nous forcent à frapper là où le parcours le veut en suivant les concepts du design », a-t-il souligné.

Pour l’instant, Ridley n’a pas dévoilé les plans pour la modification du 13e, retouché pour la dernière fois en 2002. Mais changement il y aura. Selon lui, « Azalea » a été le théâtre de grands triomphes et de tragédies dans l’histoire, ce qui explique sa réticence à le corriger. Il admet toutefois que l’attaque au fanion avec un fer moyen n’est pas dans l’esprit des créateurs.

On en saura plus l’an prochain.

Conditions météorologiques

DEMAIN

AM : Averses et orages. PM : Dégagé, 23 °C

Vents de l’ouest 15-25 km/h

VENDREDI

Partiellement nuageux et venteux, 20 °C

Vents du sud-ouest, 25 km/h Rafales de 40 à 50 km/h

SAMEDI

Ensoleillé en matinée et nuageux en après-midi, 15 °C

Vents du n-o 15 à 25 km/h. Rafales de 30 à 40 km/h

DIMANCHE

Ensoleillé, 22 °C

Vents du nord-ouest 10 à 20 km/h

Club de golf Augusta National

Illustration courtoisie

7510 verges

Par 72

Aller : 3765 verges

Retour : 3745 verges

1. TEA OLIVE

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 445

2021 : 6e

Trou ascendant coudé vers la droite. Le coup de départ est vu comme le plus difficile en raison de sa signification. L’approche au fanion d’un vert ondulé est primordiale.

2. PINK DOGWOOD

Photo courtoisie

Par 5

Verges : 575

2021 : 18e

Longue bombe possible du tertre en évitant la profonde fosse d’allée à la droite. Allée descendante. Il faut éviter les fosses protégeant le vert incliné vers la droite.

3. FLOWERING PEACH

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 350

2021 : 14e

Atteindre le vert du tertre n’est pas impossible. La stratégie est osée et peu avantageuse, surtout avec une courte approche imprécise. La ruse est de mise.

4. FLOWERING CRAB APPLE

Photo courtoisie

Par 3

Verges : 240

2021 : 3e

Les fers longs sont requis selon la direction du vent. Avec le fanion à l’avant, attention aux deux fosses. Un coup trop long laisse un roulé délicat.

5. MAGNOLIA

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 495

2021 : 1er

Trou coudé vers la gauche modifié 8 fois depuis 1953, dont l’ajout de 40 verges en 2019. Coup de départ précis exigé. Le vert est incliné vers l’avant.

6. JUNIPER

Photo courtoisie

Par 3

Verges : 180

2021 : 8e

Avec le tertre surélevé, il faut retrancher de 8 à 10 verges sur la distance. Les fers 6 à 9 sont utilisés. Le fanion à l’avant ne laisse aucune marge d’erreur sur un vert en plateaux.

7. PAMPAS

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 450

2021 : 4e

Mieux vaut frapper dans le centre gauche de l’étroite allée pour offrir un second coup avec les pieds à niveau. Les 3 fosses protégeant le vert sont à éviter.

8. YELLOW JASMINE

Photo courtoisie

Par 5

Verges : 570

2021 : 16e

Un coup de départ vers la fosse d’allée à la droite permet une meilleure attaque du vert, protégé par des monticules. Bruce Devlin y a réussi un albatros en 1967.

9. CAROLINA CHERRY

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 460

2021 : 10e

Un long coup de départ de 300 verges permet de débouler la pente de l’allée, laissant un second coup de 100 verges sur un vert pentu vers l’avant. Délicatesse !

10. CAMELLIA

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 495

2021 : 5e

Coup de départ intimidant et important en privilégiant la gauche. Un second coup raté autour du vert ne laisse aucune chance. Historiquement, le trou le plus difficile.

11. WHITE DOGWOOD

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 520

2021 : 2e

Début du Amen Corner. Tertre reculé de 15 verges. Coup de départ moins intimidant avec une allée plus large. Précision à l’approche. L’étang est davantage en jeu.

12. GOLDEN BELL

Photo courtoisie

Par 3

Verges : 155

2021 : é*-10e (*égalité)

Lieu d’écroulement de Spieth (2016) et Molinari (2019), comme plusieurs dans l’histoire. Le vent tourbillonnant déjoue même les plus rusés devant Rae’s Creek.

13. AZALEA

Photo courtoisie

Par 5

Verges 510

2021 : 17e

Accessible en deux coups après un départ parfait avec une trajectoire de droite à gauche. 1600 azalées bordent l’allée jusqu’au vert protégé par Rae’s Creek.

14. CHINESE FIR

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 440

2021 : 12e

Allée inclinée vers la droite. Large vert très ondulé paraissant plus étroit. Éviter les 3 roulés lorsque du mauvais côté des pentes relève du miracle. Touche primordiale.

15. FIRETHORN

Photo courtoisie

Par : 5

Verges : 550

2021 : 15e

Allée plus inclinée vers la gauche au coup de départ. Attaque au vert avec un bâton plus long avec les 20 verges ajoutées. Vert très étroit et incliné vers l’eau à l’avant.

16. REDBUD

Photo courtoisie

Par 3

Verges : 170

2021 : 13e

Lieu de la spectaculaire approche coupée réussie par Tiger Woods en 2005. 23 trous d’un coup dans l’histoire, dont 10 depuis 10 ans.

17. NANDINA

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 440

2021 : 7e

Depuis la disparition en 2014 du pin argenté Eisenhower, qui bordait la gauche de l’allée, les golfeurs sont plus agressifs du tertre. Rien n’est garanti selon la position du fanion.

18. HOLLY

Photo courtoisie

Par 4

Verges : 465

2021 : 9e

Trou coudé vers la droite avec une allée ascendante menant à un vert avec plateaux. Six golfeurs y ont inscrit l’oiselet pour la victoire dans l’histoire. Tertre reculé de 13 verges.