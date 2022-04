MALLETTE, Paulette



De Sainte-Thérèse le 31 mars 2022, à l'âge de 90 ans est décédée Mme Paulette Mallette, épouse de feu M. Maurice Coutu.Elle laisse dans le deuil ses enfants Hélène, Serge (Carole), Louise (Serge) et Yves, ses petits-enfants feu Patricia, Dominique, feu Éric, Jean-Marie, Mélanie, Mathieu, Frédéric, Jonathan et Simon, ses arrière-petits-enfants Étienne, Olivier, David, Raphaël, Abygaëlle, Alec, Emmy et Océane, ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi le 9 avril de 9h à 11h au complexe funéraire :SAINT-EUSTACHE450-473-5934www.rfgoyer.comLes funérailles auront lieu le même jour à 11h à l'Église de Saint-Eustache.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC.