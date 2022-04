Slevan, Rodolphe

De Saint-Rémi, ayant principalement vécu à Howick, le 21 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Rodolphe Slevan, époux de Mme Hortense Chouinard, marié depuis 52 ans, dont il a été sacristain durant 60 ans dans sa paroisse natale.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses neveux et nièces, sa belle-soeur Rollande, son beau-frère Philippe, leur famille ainsi qu'autres parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le samedi 30 avril 2022 à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h en l'église de Saint-Rémi au 840 rue Notre-Dame.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière d'Howick.Son épouse et la famille remercient sincèrement le Dr JP Parent, le personnel du Centre hospitalier Anna-Laberge à Châteauguay (CHAL), son médecin de famille Dr Pierre Ste-Marie, pour les excellents soins prodigués, sans oublier le personnel et les résidents du Domaine Saint-Rémi pour leur soutien et réconfort.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du CHAL.GIBEAU-GENDRONSAINT-CHRYSOSTOME | 450-826-3131