GIRARD, Raymond



À l'hôpital de la Cité-de-la-Santé de Laval, le 6 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé Raymond Girard (retraité de la Sûreté du Québec), époux de feu Madeleine Labrecque.Il laisse dans le deuil ses enfants : Michel (Élise Bilodeau), Manon (Daniel Tremblay) et Sylvie (Daniel Laurin); ses petits-enfants : Hugo (Vicky), Félix-Antoine (Fannie), Catherine (Pierre), Nicolas (Julie), Guillaume, Andréanne (Geoffrey) et Marie-Claude (Philippe); ses arrière-petites-filles : Noémie et Mia. Il laisse également sa soeur feu Madeleine Girard, son beau-frère Yvon Labrec-que (Denise Fontaine), feu Gilbert (Monique Hardy) et feu Francine (Hans Murovic) ainsi que de nombreux neveux, nièces, parents et amis.La famille vous accueillera le vendredi 8 avril 2022 de 14h à 17h au complexe :et une cérémonie aura lieu à 16h30 au même endroit.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Cité de la Santé.