CHSLD Herron: GND traite Legault de «lâche»

François Legault est «lâche» et «manque de courage», clame Gabriel Nadeau-Dubois, qui accuse le premier ministre de chercher des boucs émissaires au lieu de prendre le blâme face aux révélations qui s'accumulent concernant la tragédie du CHSLD Herron.

• À lire aussi: [VIDÉO] Cinglant affrontement entre Legault et GND sur l’environnement

• À lire aussi: CHSLD: 5060 raisons pour une enquête publique

«Chaque jour qui passe, François Legault s'enfonce un peu plus dans le scandale Herron», a déclaré le chef parlementaire de Québec solidaire, mercredi matin.

Dans le dossier de l’hécatombe survenue au CHSLD Herron pendant la première vague, comme avec la gestion de l’ensemble de la pandémie, le premier ministre ne fait que « s'attribuer les mérites de tout ce qui va bien » pour ensuite « se laver les mains de tout ce qui va mal », a observé M. Nadeau-Dubois, en point de presse.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

Écoutez l'entrevue de Richard Martineau avec Me Paul Brunet sur QUB radio :

Des appels «dramatiques»

Après le contenu d’un courriel rapporté mardi par Radio-Canada qui révèle que les ministres Marguerite Blais et Danielle McCann avaient été informées de l’urgence de la situation au CHSLD Herron 10 jours avant que François Legault ne s’en inquiète publiquement, La Presse a dévoilé mercredi les enregistrements des appels logés par les propriétaires de l’établissement à Info-Santé (811).

Dans ces enregistrements, déposés en preuve dans le cadre de l’enquête de la coroner Géhane Kamel, on entend les appels à l’aide lancés par Samantha Chowieri et son mari, manifestement désespérés, impuissants, et épuisés de cogner à toutes les portes.

Selon la cheffe libérale Dominique Anglade, ces appels «dramatiques» illustrent à quel point «toute la chaîne de commandement» manquait de clarté. Elle doute aussi que c’est en lisant le quotidien The Gazette, le 10 avril, que François Legault a été mis au fait de l’ampleur du drame, comme il l’affirme.

Photo d'archives Agence QMI, Joël Lemay

«Je ne peux pas croire qu'il était au courant», a dit Mme Anglade.

Boucs émissaires

De son côté, le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, a ajouté sa voix au Parti libéral du Québec, qui a réclamé mardi la démission des ministres Blais et McCann.

« Si elles ont failli à la tâche, elles doivent démissionner », a statué M. Arseneau.

Selon le député des Îles-de-la-Madeleine, il ne serait pas surprenant que « pour se défiler ». le gouvernement limoge la PDG du CIUSSS de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, Lynne McVey.

À leur défense, M. Legault et Mme Blais ont tous deux répété, mardi, que le CIUSSS avait assuré qu’il prenait la situation en charge, le 30 mars.

M. Nadeau-Dubois a rappelé que le premier ministre avait également écorché les propriétaires de l’établissement, au plus fort de la crise.

« Il y a tout le temps quelqu’un pour prendre le blâme de François Legault », a-t-il déploré.

« Il doit prendre sa part de responsabilité, au lieu de jeter sous l’autobus des responsables administratifs », croit le chef parlementaire de Québec solidaire.

Les partis d'opposition estiment que les éléments de preuve justifient la tenue d'une enquête publique indépendante sur la gestion de la pandémie.