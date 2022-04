CHSLD Herron: ce sera (encore) la faute à personne

On gage-tu?

Personne ne va écoper pour ce qui est arrivé au CHSLD Herron.

Personne ne va perdre son job.

On va dire que c’est la faute «au système».

On était débordé, tout le monde paniquait, etc.

Bref, comme on dit en anglais, shit happens.

Ce genre de choses arrive.

Malgré les bonnes intentions de tous.

L’effet du spectateur

Les différents paliers vont se relancer la balle.

C’est la faute du ministère. Non, c’est la faute du CIUSSS. Non, c’est la faute d’Info-Santé. Non, c’est la faute des propriétaires du CHSLD...

Et finalement, ça sera la faute de personne.

Tout le monde va s’en laver les mains et blâmer le voisin.

Vous connaissez le bystander effect, qu’on peut traduire par «l’effet du témoin» ou «l’effet du spectateur»?

C’est un phénomène psychosocial qui a été découvert en 1968 par deux psychologues sociaux de l’Université Columbia, John Darley et Bibb Latané.

Le postulat est simple: plus il y a de personnes qui assistent à une agression ou à un accident, moins il y a de chances que quelqu’un porte secours à la victime.

Prenons l’exemple classique d’une personne qui tombe sur les rails d’un métro.

Si vous êtes seul à être témoin de cet accident, vous allez probablement porter secours à la victime.

Mais s’il y a 10 personnes qui sont témoins de l’accident, fortes sont les chances que personne ne bouge.

Car chacun des témoins va se dire: «Je n’ai pas besoin d’y aller, les autres vont le faire...»

Avec le résultat que personne n’y va.

Quelqu'un est tombé?

À l’aide d’une expérience qui s’est déroulée en milieu contrôlé, Darley et Latané ont mesuré le fameux «effet du spectateur».

Ils ont découvert que le témoin unique intervenait dans 85% des cas, alors que ce taux baissait à 62% quand un autre témoin était présent et à 31% quand quatre autres personnes étaient présentes.

On appelle ça la «dilution de la responsabilité».

Plus il y a de gens qui ont vu ce que tu as vu, plus ton sens du devoir se dilue.

J’imagine qu’on va dire que c’est ce qui est arrivé dans le cas du CHSLD Herron.

Les ministres Danielle McCann et Marguerite Blais pensaient que c’était le CIUSSS qui s’en occuperait. Le CIUSSS pensait que ça serait Info-Santé, etc.

Qu’est-ce que le gouvernement caquiste a fait au cours des quatre dernières années? Il a nommé six sous-ministres de plus au ministère de la Santé. On en a maintenant 16.

Sans oublier les adjoints, les assistants, les hauts fonctionnaires, les directeurs de Machin et les directeurs de Patente...

Bref, le quai du métro est bondé. Tellement que tout le monde se marche sur les pieds.

Alors, lorsqu’un individu tombe sur les rails du métro, non seulement personne ne bouge, mais personne NE VOIT L’INDIVIDU TOMBER!

Dans L’Odyssée de Homère, Ulysse (qui dit s’appeler Personne) crève l’oeil du cyclope Polyphème.

Les cris du géant réveillent tous les autres cyclopes.

«Qui t’a blessé? demandent-ils à Polyphème.

— Personne», répond-il.

Résultat: les cyclopes haussent les épaules et retournent dormir.

Une belle métaphore de ce qui se passe au Québec...