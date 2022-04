Début de la saison: les Blue Jays prêts à prendre leur envol

« L’an dernier, vous avez vu la bande-annonce. Cette année, vous allez voir le film. » Cette déclaration de Vladimir Guerrero fils à l’endroit des partisans des Blue Jays, il y a quelques semaines, témoigne de toute la confiance qui habite les joueurs à l’aube de la saison.

Après avoir raté les séries éliminatoires de près au terme d’une course enlevante l’an dernier, les Jays semblent prêts à prendre leur envol.

Ils sont jeunes, les « Vladdy » et Bo Bichette, mais ils sont appuyés par d’excellents vétérans en George Springer et Matt Chapman, arrivé pendant la saison morte en provenance d’Oakland et qui devrait rebondir après une campagne décevante.

Bien remplacés

Car oui, la formation des Jays de cette saison sera différente de celle qui fut présentée l’an passé. Mais pas tant que ça, au fond. Car s’ils ont perdu Marcus Semien, impérial au bâton l’an dernier avec ses 45 circuits et 102 points produits, Robbie Ray, vainqueur du trophée Cy-Young dans l’Américaine, et le partant Steven Matz, ils se sont toutefois renfloués avec la venue de Chapman, de Kevin Gausman et de Yusei Kikuchi.

L’adage dit « Un de perdu, 10 de retrouvés ». On ne poussera pas la note, mais, dans le cas de Toronto, on peut dire « Trois de perdus, trois de retrouvés ».

Cette saison sera aussi la première complète de l’artilleur José Berrios, arrivé l’an passé à mi-chemin dans la campagne. L’ancien des Twins devrait succéder à Hyun-Jin Ryu comme homme de confiance du gérant

Charlie Montoyo.

Enfin à la maison

L’équipe de Toronto se présente sur le terrain cette année avec un peu plus d’expérience dans ses bagages. Mais ce n’est pas la seule chose qui laisse croire que la formation sera dominante en 2022.

L’un des facteurs clés risque d’être la stabilité... de leur domicile. Car ils ont beaucoup voyagé, les Blue Jays, la saison passée. D’abord basée en Floride, puis à Buffalo, ce n’est qu’en juillet, une fois certaines restrictions liées à la pandémie de COVID-19 levées, que la formation a finalement pu disputer ses matchs dans la Ville Reine, devant ses partisans.

Et les joueurs en ont tiré profit, comme en fait foi leur fiche de 25-11 au Rogers Centre.

Pas prêts à ralentir

L’an dernier, à seulement 22 ans, Guerrero fils a flirté avec la triple couronne. Bichette, 23 ans, a mené l’américaine au chapitre des coups sûrs, avec 191. À un si jeune âge, ils ne sont pas prêts à ralentir et ils devraient compenser les quelques largesses d’une rotation solide, mais parfois inconstante.

Les Jays misent sur beaucoup de profondeur à cette position. Car, aux Berrios et Ryu s’ajoutent les Gausman, Kikuchi et Alek Manoah. Exclus pour l’instant du groupe de partants, Nate Pearson et Ross Stripling pourront dépanner si le besoin s’en fait sentir.

L’été s’annonce excitant à Toronto. Bon nombre de partisans risquent de rapporter à la maison une balle qui aura atterri loin dans les estrades.

Le trophée de la Série mondiale, lui, reviendra-t-il dans le vestiaire des Blue Jays après presque 30 ans d’absence ? Il y a d’autres excellentes formations dans le baseball majeur, plus expérimentées, qui peuvent davantage y croire.

Mais les jeunes Jays risquent de faire un bon bout de chemin en séries.

Blue Jays de Toronto

Gérant : Charlie Montoyo

Charlie Montoyo Fiche en 2021 : 91-71

91-71 Rang : 4 e dans l’Est

4 dans l’Est Acquisitions importantes : Kevin Gausman, Matt Chapman, Yusei Kikuchi

Kevin Gausman, Matt Chapman, Yusei Kikuchi Départs significatifs : Marcus Semien, Robbie Ray, Steven Matz

Yankees de New York

Photo AFP

Gérant : Aaron Boone

Aaron Boone Fiche en 2021 : 82-70

82-70 Rang : 3 e dans l’Est

3 dans l’Est Acquisitions importantes : Josh Donaldson, Isiah Kiner-Falefa

Josh Donaldson, Isiah Kiner-Falefa Départs significatifs : Gio Urshela, Gary Sanchez, Luke Voit

ANALYSE - Les Yankees ont déçu un peu durant la saison morte. On s’attendait à les voir gagner la loterie Carlos Correa ou Trevor Story.

Mais les Bombardiers du Bronx ont tout de même mis la main sur des joueurs spectaculaires en Josh Donaldson et en Isiah Kiner-Falefa. Si Donaldson demeure en santé, il donnera tout un spectacle avec les Yankees. Ça semble être la place pour lui.

Quelques interrogations demeurent au monticule. Gerrit Cole sera encore époustouflant. Mais est-ce que Luis Severino redeviendra aussi dominant ? Est-ce que Jameson Taillon comblera enfin les attentes placées en lui ? En relève, il n’y a pas de soucis à avoir, par contre.

Offensivement, eh bien, ce sont les Yankees. S’ils sont moins affectés par les blessures que l’an dernier, il s’agit de la meilleure attaque du baseball majeur, avec celle des Dodgers.

Rays de Tampa Bay

Photo AFP

Gérant : Kevin Cash

Kevin Cash Fiche en 2021 : 100-62

100-62 Rang : 1 er dans l’Est

1 dans l’Est Acquisitions importantes : Corey Kluber

Corey Kluber Départs significatifs : Nelson Cruz, Collin McHugh, Joey Wendle, Austin Meadows

ANALYSE - Est-ce que les Rays pourront être aussi forts que l’an passé ? C’est dur à croire. Mais tout le monde sait qu’il ne faut jamais sous-estimer Tampa.

Le départ du lanceur Collin McHugh va faire mal, mais d’autres jeunes bras étaient prêts à avoir plus de responsabilités. Shane Baz et Luis Patino devraient en profiter pour briller.

Les Rays ont pris la décision de signer Corey Kluber pour un an et 8 M$. L’organisation a le don d’aller chercher des joueurs qui atteignent un niveau d’excellence lorsqu’ils débarquent dans le club.

Peut-être que les Rays croient que Kluber pourrait redevenir aussi dominant que lorsqu’il était avec Cleveland... mais il a 35 ans. Néanmoins, leur as Shane McClanahan devrait collectionner les victoires.

La relève est encore très solide. Avec 79 M$ de masse salariale, les Rays ne sont plus parmi les plus pauvres de la Ligue. Mais ils sont tout de même 23es, à près de 200 M$ des Dodgers.

La plus grosse décision a été d’offrir une prolongation de contrat à « El Patron » Wander Franco pour 11 ans et 182 M$. Franco deviendra l’un des visages du baseball rapidement. Avec Randy Arozarena, Brandon Lowe et Austin Meadows, l’attaque de Tampa devrait encore tonner.

Red Sox de Boston

Photo AFP

Gérant : Alex Cora

Alex Cora Fiche en 2021 : 92-70

92-70 Rang : 2 e dans l’Est

2 dans l’Est Acquisitions importantes : Trevor Story

Trevor Story Départs significatifs : Eduardo Rodriguez, Kyle Schwarber, Hunter Renfroe

ANALYSE - Les Red Sox ont fait une acquisition intéressante en Trevor Story. L’équipe devait se préparer au départ de Xander Bogaerts, qui devrait signer ailleurs l’an prochain.

Tout est possible pour Boston cette année, avec une attaque bien balancée. Rafael Devers devrait chauffer Vladimir Guerrero fils et Jose Ramirez pour le titre de roi des points produits. J.D. Martinez est revenu fort l’an passé. Alex Verdugo commence à être régulier, et, évidemment, Bogaerts demeure l’un des arrêt-courts les plus solides du baseball, tant à l’attaque qu’en défensive.

La saison des Red Sox sera à l’image de la santé de ses partants. Chris Sale est encore blessé et il en a perdu. Nathan Eovaldi est très bon, mais l’infirmerie n’est jamais loin pour lui non plus.

Nick Pivetta, Tanner Houck et Michael Wacha devront être à la hauteur. Sinon, ce sera difficile d’aspirer à grand-chose à Boston cette année, malgré l’attaque spectaculaire de l’équipe.

Orioles de Baltimore

Photo AFP

Gérant : Brandon Hyde

Brandon Hyde Fiche en 2021 : 52-110

52-110 Rang : 5 e dans l’Est

5 dans l’Est Acquisitions importantes : Robinson Chirinos, Jordan Lyles, Rougned Odor

Robinson Chirinos, Jordan Lyles, Rougned Odor Départs significatifs : Freddy Galvis, Matt Harvey, Maikel Franco

ANALYSE - Avec la pire masse salariale du baseball majeur – quelque 30 M$ seulement –, les pauvres Orioles ne risquent pas de faire moins pitié dans cette section Est, où quatre équipes se battront pour une place en éliminatoires... mais certainement pas la leur.

Baltimore mise sur des jeunes talentueux, mais qui ne sont pas prêts encore à rivaliser avec tout le talent des Blue Jays ou des Yankees. Leurs artilleurs ne sont pas suffisamment solides pour en découdre sur 162 matchs. Ils l’ont montré à maintes occasions au cours de la dernière campagne.

Les partisans ne peuvent qu’attendre que la relève arrive. Les espoirs des Orioles sont classés au quatrième rang dans le baseball majeur. L’avenir semble plus glorieux, mais ce ne sera pas à court terme. À surveiller cette année : la possible entrée en scène du receveur Adley Rutschman, première sélection de l’encan de 2019.

White Sox de Chicago

Photo AFP

Gérant : Tony La Russa

Tony La Russa Fiche en 2021 : 93-69

93-69 Rang : 1 er dans la Centrale

1 dans la Centrale Acquisitions importantes : Kendall Graveman, A.J. Pollock, Josh Harrison

Kendall Graveman, A.J. Pollock, Josh Harrison Départs significatifs : Craig Kimbrel, Carlos Rodon, Cesar Hernandez

ANALYSE - Les White Sox répéteront-ils leur excellente saison 2021 ? La vaste majorité des experts s’entendent pour dire que oui, surtout dans une section Centrale où ils forment la meilleure équipe sur papier.

Au monticule, Chicago mise sur une belle rotation menée par Lance Lynn, qui ratera toutefois au moins quatre semaines de jeu en raison d’une blessure à un genou, et par Lucas Giolito.

Au bâton, Jose Abreu est encore capable de frapper la balle. Derrière lui se trouve un groupe explosif. L’arrivée de Josh Harrison au deuxième coussin permettra de consolider l’avant-champ.

La plus grande question qui se pose au sujet des hommes de Tony La Russa, c’est : quelle prestation auront-ils à offrir en octobre ? Car, même si les White Sox ont été dominants lors du dernier calendrier régulier, les Astros les ont envoyés en vacances en quatre matchs. Comme s’ils s’étaient écrasés une fois l’adversité venue.

Mais ils forment une équipe aussi constante que l’an dernier. Avec déjà une saison d’excellence dans leur bagage d’expérience, les White Sox peuvent – et doivent – cette fois aspirer à faire un petit bout en séries éliminatoires.

Jusqu’à la Série mondiale ? Ça reste à voir.

Twins du Minnesota

Photo AFP

Gérant : Rocco Baldelli

Rocco Baldelli Fiche en 2021 : 73-89

73-89 Rang : 5 e dans la Centrale

5 dans la Centrale Acquisitions importantes : Gary Sanchez, Gio Urshela, Carlos Correa

Gary Sanchez, Gio Urshela, Carlos Correa Départs significatifs : Josh Donaldson, Mitch Garver, Michael Pineda

ANALYSE - L’an dernier, les Twins devaient lutter contre les White Sox pour le titre dans la Centrale ; ils avaient déjà terminé en tête lors des deux campagnes précédentes. Mais plutôt que de batailler, ils ont connu une saison désastreuse, marquée par des blessures importantes et les largesses de leurs artilleurs.

Pour rebondir le plus rapidement possible, Minnesota a été hyperactif durant l’entre-saison. L’équipe a sans doute réalisé la plus belle prise du marché des joueurs autonomes en accordant un lucratif contrat (3 ans et 105 M$) à l’arrêt-court Carlos Correa. L’ajout de Correa, combinée aux arrivées de Gio Urshela et de Gary Sanchez, ajoutera du punch à l’attaque des Twins.

C’est surtout au monticule que des points d’interrogation demeurent. Kenta Maeda et Randy Dobnak amorceront la saison sur la liste des blessés. Maeda pourrait d’ailleurs y rester longtemps, lui qui a subi une intervention de type Tommy-John.

Les Twins ont bien acquis Sonny Gray et Chris Archer dans les dernières semaines, mais ça risque d’être insuffisant pour combler les lacunes de l’an passé.

Malgré tout, on peut s’attendre à beaucoup mieux des Twins cette saison, surtout dans cette section où, hormis les White Sox, toutes les équipes sont en reconstruction.

Guardians de Cleveland

Photo AFP

Gérant : Terry Francona

Terry Francona Fiche en 2021 : 80-82

80-82 Rang : 2 e dans la Centrale

2 dans la Centrale Acquisitions importantes : Aucune

Aucune Départs significatifs : Aucun

ANALYSE - C’est avec un nouveau nom, mais peu de changements à sa formation, que Cleveland sautera sur le terrain cette saison.

L’équipe avait profité des déboires des Twins l’an passé pour se faufiler au deuxième rang de la faible section Centrale (ce qui ne fut toutefois pas suffisant pour obtenir un billet pour les éliminatoires).

Mais étant donné qu’ils n’ont accordé de contrat à aucun joueur d’impact durant la saison morte, il faut s’attendre à les voir dégringoler dans les bas-fonds.

À Cleveland, les lanceurs partants ne sont pas mauvais, loin de là. Surtout Shane Bieber, qui a remporté le trophée Cy-Young dans l’Américaine il y a deux ans. Mais il lui faudra du support offensif et les Guardians ne misent pas sur de très bons bâtons.

José Ramirez demeure leur meilleure carte, mais pour combien de temps ? Cleveland a tenté de s’en départir – ou plutôt, de se délester de son salaire de 12 M$ – dans les dernières semaines, mais en vain. Il faut toutefois s’attendre à le voir quitter l’Ohio au cours de la campagne.

Il y a aussi Franmil Reyes qui demeure une valeur sûre, mais devant et derrière lui, c’est difficile.

La saison s’annonce longue à Cleveland.

Tigers de Detroit

Photo AFP

Gérant : A.J. Hinch

A.J. Hinch Fiche en 2021 : 77-85

77-85 Rang : 3 e dans la Centrale

3 dans la Centrale Acquisitions importantes : Eduardo Rodriguez, Javier Baez, Michael Pineda, Austin Meadows

Eduardo Rodriguez, Javier Baez, Michael Pineda, Austin Meadows Départs significatifs : Matthew Boyd, Niko Goodrum

ANALYSE - Les Tigers ont sorti le chéquier durant l’entre-saison. Ils ont allongé 140 M$ pour Javier Baez, qui viendra combler des lacunes à l’arrêt-court, et 77 M$ pour ajouter le gaucher Eduardo Rodriguez à leur rotation.

Mais la saison 2022 risque d’en être une autre de transition pour Detroit. Les Tigers peuvent cogner la longue balle, mais leur formation manque de profondeur. Ils ont solidifié leur personnel de lanceurs, mais ce dernier ne figure toujours pas parmi l’élite de la Ligue.

À surveiller cette année : les débuts au premier but de Spencer Torkelson, classé quatrième meilleur espoir du baseball majeur. Le premier choix du repêchage de 2020, sur qui reposent beaucoup d’attentes au bâton, devrait être à son poste demain pour le match d’ouverture contre les White Sox.

À l’opposé, le vétéran Miguel Cabrera, bientôt 39 ans, tentera d’atteindre quelques autres plateaux cette saison pour écrire encore davantage son nom dans l’histoire. Il pourrait devenir le septième joueur à avoir réussi 500 circuits et 3000 coups sûrs ; il est à 13 frappes de ce second objectif.

Les Tigers ne devraient plus jouer au baseball en octobre, mais ils ne sont pas inintéressants à regarder.

Royals de Kansas City

Photo AFP

Gérant : Mike Matheny

Mike Matheny Fiche en 2021 : 74-88

74-88 Rang : 4 e dans la Centrale

4 dans la Centrale Acquisitions importantes : Zack Greinke, Amir Garrett

Zack Greinke, Amir Garrett Départs significatifs : Mike Minor

ANALYSE - C’est souvent le même refrain dans la triste section Centrale : il ne faudra pas s’attendre à grand-chose des pauvres Royals cette saison. Ils risquent de se disputer avec les Guardians pour le fin fond du classement.

Les Royals n’ont tout de même pas été inactifs à l’ouverture du marché des joueurs autonomes. Ils sont allés (re)chercher le droitier Zack Greinke, qui a passé les premières saisons de sa longue carrière à Kansas City.

À 38 ans, Greinke n’est plus une jeunesse. Mais les années qui passent ne l’ont pas empêché d’empocher 11 victoires la saison dernière. Les partisans des Royals ne doivent toutefois pas s’attendre au lanceur qui a gagné le Cy-Young dans leur uniforme en 2009. Au cours de ses deux dernières campagnes avec les Astros, le vétéran a maintenu des moyennes de points alloués de plus de 4.

Les Royals ont aussi laissé partir Mike Minor en retour du releveur Amir Garrett, un joueur aussi bouillant que talentueux.

Sinon, le receveur Salvador Perez aura la pression de rééditer ses exploits de l’an passé : 48 circuits, 121 points produits. On risque d’assister aussi aux débuts de Bobby Witt fils, classé meilleur espoir du baseball, au troisième coussin.

Comme dans le cas des Tigers, le mélange d’expérience et de jeunesse qui constituent les Royals risque d’être amusant à suivre, mais ça ne sera pas suffisant pour leur permettre de rêver à une place dans les séries.

Astros de Houston

Photo AFP

Gérant : Dusty Baker

Dusty Baker Fiche en 2021 : 95-67

95-67 Rang : 1 er dans l’Ouest

1 dans l’Ouest Acquisitions importantes : Niko Goodrum

Niko Goodrum Départs significatifs : Carlos Correa, Zack Greinke, Kendall Graveman

ANALYSE - Les Astros ont laissé partir quelques pièces importantes cet hiver, sans pour autant regarnir leur formation. Ils n’en avaient pas nécessairement besoin de toute façon.

Avec le retour au monticule de Justin Verlander, qui a raté la dernière campagne en raison d’une opération de type Tommy-John, et leur profondeur à l’attaque, les finalistes de la dernière Série mondiale devraient être des séries pour une cinquième saison de suite.

Malgré les nombreux départs au cours des deux dernières années, les Astros misent toujours sur un noyau fort. Sauf que le poids des années s’accumule et dans sa forme actuelle, Houston en est sans doute à ses derniers miles au sommet de l’Ouest de l’Américaine.

Jeremy Pena, 24 ans, tentera de compenser LA perte chez les Astros, celle de l’arrêt-court Carlos Correa, parti au Minnesota. Pena est talentueux, mais les souliers risquent d’être grands pour ses pieds.

À 72 ans, et bientôt fort de 2000 victoires en carrière, Dusty Baker pourrait en être à sa dernière saison comme gérant d’une équipe du baseball majeur. S’il gagne finalement la Série mondiale, il risque de dire au revoir aux Astros.

Mais si son équipe semble assurée d’une place en éliminatoires, le titre, lui, est encore bien loin.

Mariners de Seattle

Photo AFP

Gérant : Scott Servais

Scott Servais Fiche en 2021 : 90-72

90-72 Rang : 2 e dans l’Ouest

2 dans l’Ouest Acquisitions importantes : Adam Frazier, Eugenio Suarez, Robbie Ray, Jesse Winker

Adam Frazier, Eugenio Suarez, Robbie Ray, Jesse Winker Départs significatifs : Kyle Seager, Yusei Kikuchi

ANALYSE - La poussée des Mariners en fin de saison fut l’une des belles histoires dans le baseball majeur l’an dernier. Seattle a finalement échoué dans sa quête de se tailler une place en séries, mais l’équipe a permis à ses partisans de rêver un peu, après deux décennies de disette.

Malgré une belle remontée au classement et une fiche positive l’an passé, certains analystes estiment qu’il faudra encore attendre un peu avant de voir la formation du Québécois Abraham Toro jouer au baseball en octobre.

Le directeur général, Jerry Dipoto, a profité de l’entre-saison pour acquérir le plus récent vainqueur du trophée Cy-Young dans l’Américaine, Robbie Ray. C’est d’ailleurs lui qui aura la balle lors du match d’ouverture contre les Twins, aujourd’hui.

Étincelant dans l’uniforme des Blue Jays la saison dernière, comme en témoigne sa fiche de 13-7 et sa moyenne de 2,84, le gaucher poursuivra-t-il sa domination ?

Car Ray avait certes signé de belles performances par le passé, mais il n’a jamais connu une année aussi étincelante que la dernière.

Athletics d’Oakland

Photo USA TODAY Sports

Gérant : Mark Kotsay

Mark Kotsay Fiche en 2021 : 86-76

86-76 Rang : 3e dans l’Ouest

3e dans l’Ouest Acquisitions importantes : Cristian Pache, Stephen Vogt

Cristian Pache, Stephen Vogt Départs significatifs : Matt Olson, Matt Chapman, Chris Bassitt, Starling Marte, Mark Canha

ANALYSE - Après avoir raté les séries l’an dernier, les Athletics ont dit au revoir à beaucoup de monde, dont Matt Olson et Matt Chapman, qui avaient été les deux dynamos de l’attaque.

Les A’s ont même laissé partir leur gérant, Bob Melvin, qui a pris la direction de San Diego. Ça sent la reconstruction à plein nez à Oakland, pourtant abonné aux éliminatoires depuis quelques saisons.

L’équipe est désormais jeune et inexpérimentée. Les rares ajouts de vétérans durant la saison morte ne compenseront assurément pas les nombreux départs. Même le gérant, l’ex-joueur de l’organisation Mark Kotsay, en sera à sa première expérience à ce poste.

L’année 2022 risque d’être le début de quelques saisons de disette à Oakland.

Angels de Los Angeles

Photo AFP

Gérant : Joe Maddon

Joe Maddon Fiche en 2021 : 7,7-85

7,7-85 Rang : 4 e dans l’Ouest

4 dans l’Ouest Acquisitions importantes : Noah Syndergaard, Michael Lorenzen, Aaron Loup, Ryan Tepera

Noah Syndergaard, Michael Lorenzen, Aaron Loup, Ryan Tepera Départs significatifs : Alex Cobb

ANALYSE - Les Angels tenteront de rebondir après une saison marquée par les blessures. Mike Trout et Anthony Rendon ont manqué la majeure partie de la dernière campagne. Évidemment, leur retour en force changera le visage de la formation de Joe Maddon.

Shohei Ohtani voudra surfer sur ce titre de joueur par excellence de l’Américaine acquis au terme d’une saison magistrale, au cours de laquelle il a frappé 46 circuits et 138 coups sûrs, en plus de maintenir une fiche de 9-2 et une moyenne de 3,18 au monticule.

Mais, malgré ces trois vedettes, les Angels risquent à nouveau de peiner à tirer leur épingle du jeu, surtout en raison d’une rotation déficiente. Ils ont certes ajouté Noah Syndergaard, mais ce dernier se remet d’une opération de type Tommy-John. Ce sera à voir.

Avec Ohtani, Trout et Rendon, Los Angeles sera assurément amusante à regarder. Mais ce sera tout.

Rangers du Texas

Photo AFP

Gérant : Chris Woodward

Chris Woodward Fiche en 2021 : 60-102

60-102 Rang : 5 e dans l’Ouest

5 dans l’Ouest Acquisitions importantes : Marcus Semien, Corey Seager, Jon Gray, Mitch Garver

Marcus Semien, Corey Seager, Jon Gray, Mitch Garver Départs significatifs : Isiah Kiner-Falefa

ANALYSE - La saison épouvantable des Rangers l’an dernier a semblé pousser ses propriétaires à bout de nerfs.

L’équipe a donc décidé de signer quelques gros chèques pour transformer son attaque. Cela a mené à l’arrivée de Marcus Semien et de Corey Seager, deux des frappeurs les plus réguliers de tout le baseball.

Mitch Garver devrait aussi donner un solide coup de main à l’offensive et derrière le marbre, ce qui constitue une bonne nouvelle pour des fans qui ont souffert dernièrement.

Texas avait la pire attaque des majeures l’an passé. Ces arrivées ne devraient pas permettre aux Rangers d’aspirer à une place en séries, mais l’équipe offrira un bien meilleur spectacle.

L’arrivée de Jon Gray va solidifier la rotation, qui demeure tout de même assez tranquille.

Textes et recherche : Jessica Lapinski et Jean-Nicolas Blanchet