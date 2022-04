Dès janvier 2023: Véronique Cloutier à la barre de la compétition musicale «Zénith»

Véronique Cloutier va prendre les commandes en janvier prochain de la nouvelle compétition musicale «Zénith», un variété présenté en direct et conviant toutes les générations à la même fête.

Quatre chanteurs établis représentant chacun une tranche d’âge (boomers, X, Y et Z) tenteront dans chaque épisode d’obtenir le plus de votes parmi les 100 juges réunis en studio. Ils devront proposer une pièce contemporaine ou un classique, et servir le tout dans un numéro à grand déploiement, le but étant de causer la surprise et de rallier l’appui le plus large possible auprès des juges.

Tout pourra peser dans la balance, du choix de la chanson aux arrangements musicaux, en passant par l’interprétation. L’animatrice a promis de gros noms et des tests ont été effectués pour obtenir les commentaires des chanteurs qui ont bien voulu se prêter au jeu alors qu’on élaborait le format.

«Les artistes vont être appelés à être audacieux, à sortir de leur zone de confort, ou parfois, peut-être, à servir ce que le public a vraiment envie de voir d’eux autres», a dit Véro, rappelant que ce n’est pas un combat des générations, mais davantage un gros party.

Le concepteur et metteur en scène Dominic Anctil a ajouté que les chanteurs «deviennent leur directeur artistique, comme ça on ne juge pas de la qualité vocale – ce sont tous des chanteurs professionnels –, on juge des choix et de la stratégie pour séduire à la fois les plus jeunes et les plus vieux».

Véro, qui est associée à jamais à «La fureur», une autre compétition amicale célébrant la chanson, fantasme à l’idée, par exemple, qu’une interprète d’une soixantaine d’années tente de conquérir les juges en reprenant du Billie Eilish.

Les juges seront répartis en quatre groupes de 25 individus représentant chacun une génération, comme les chanteurs invités. Ils reviendront semaine après semaine après avoir été sélectionnés l’automne prochain. Une vedette sera le capitaine de chaque groupe et agira comme porte-parole.

La première ronde nécessitera 24 artistes. Puis les quatre meilleurs de chaque tranche d’âge croiseront le fer en demi-finale. Un seul artiste par génération se taillera une place en finale, à l’issue de laquelle un grand gagnant se retrouvera au «Zénith», ou au sommet si vous préférez.

Grand plateau, grand défi

Véro, qui sera l’invitée de sa propre émission «1res fois», ce jeudi, à l’occasion de la toute dernière diffusion, a dit en conférence zoom qu’il s’agit d’un des plus importants défis de sa carrière d’animatrice.

«Le plateau, le concept, les numéros de variété à grand déploiement, les 100 [juges], c’est vraiment un grand plateau à gérer, mais au niveau de l’animation, ce n’est pas mon plus grand défi. C’est plus dur de faire des entrevues de fond. Dans l’animation du variété, le travail pour moi c’est de demeurer en contrôle même s’il va y avoir bien du monde, de l’action et du bruit.»

C’est KOTV, la boite de Louis Morissette, le conjoint de Véro, qui produit «Zénith», format pour lequel on a des ambitions internationales. La case horaire n’a pas été dévoilée et on n’a pas encore décidé dans quel studio on installera les décors de «Zénith».

37es Prix Gémeaux et «Loto-Méno»

On a par ailleurs appris mercredi que Véronique Cloutier allait animer les 37es Prix Gémeaux, qui célèbrent les projets et les artisans du petit écran, le 18 septembre prochain, sur ICI Télé.

Le diffuseur public va aussi proposer en deuxième fenêtre le projet de Véro «Loto-Méno», du lundi 11 avril au mercredi 13 avril, à 21 h. Celui-ci s’intéresse à la ménopause et à la périménopause.

Par ailleurs, la spéciale de «La fureur» – qui n’a pas eu lieu en 2021 ni cette année pour cause de pandémie – ne reviendra pas en janvier prochain. C’est la même équipe qui propulse «Zénith» et l’on souhaite que celle-ci se concentre sur ce projet. Il n’est toutefois pas exclu que le rendez-vous festif revienne un de ces quatre.