PILON, Michel



Au CHRDL de Joliette, le 30 mars 2022, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Michel Pilon, époux de Céline Savard, demeurant à Ste-Julienne.Le défunt laisse dans le deuil son épouse, sa fille Claudine (Lucien Isabelle), ses fils Patrice (Julie Lapierre) et Marco (Chantal Coté), ses petits-enfants: Eric (Noémy), Jennifer (Ashley), Pascal (Annyclaud), Caroline (Michael), Kevin (Mariepier), Frédérik (Anne), Carolanne (Ludovic), Vanessa, Maxime, Charlie, Mathys, Kellie, Kayla et Elisabelle, ses arrière-petits-enfants Aiden, Wesley, Alec et Noah, son frère Gilbert (Margot Bouchard), ses beaux-frères et belles-soeurs Pierre (Nicole), Carole, Jean (Linda), neveux, nièces, autres parents et amis.La famille vous accueillera pour recevoir vos condoléances vendredi, le 8 avril 2022, à compter de 16 h suivi de la liturgie à 19 h 30 à la résidence de la2545, RUE EUGÈNE-MARSANSTE-JULIENNEAfin de respecter les normes de la Santé publique, le couvre-visage est obligatoire ainsi que le lavage de mains. Direction funéraire: