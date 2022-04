Formule E : les tifosis pour relancer Antonio Giovinazzi?

Récemment engagé en Formule E, Antonio Giovinazzi s’est dit impatient de rouler dans les rues de Rome cette fin de semaine et il compte bien récompenser la ferveur des tifosis à bord de son modeste bolide de l’écurie Dragon Penske.

L’ancien pilote d’Alfa Romeo en Formule 1 en sera à une quatrième course dans cette série toute électrique. Pour l’occasion, les autorités locales ont ouvert la porte à une occupation complète des gradins.

«Ce sera une sensation formidable, ce sera spécial de concourir à Rome. Nous parlons de Rome, la capitale de l'Italie, la ville éternelle, a lancé l'Italien selon un communiqué de son équipe. Ça me donne presque des frissons quand j'y pense. Ce sera certainement une expérience unique de rouler dans ses rues.»

Le pouvoir des tifosis

Les images du GP d’Italie, en F1, sont parmi les plus marquantes visuellement grâce à cette passion qui porte les Italiens. Les fumigènes colorés, les cris et les banderoles géantes aux couleurs de Ferrari qui envahissent la piste sous le podium sont inégalés. C’est ce genre de scène que veut voir Giovinazzi.

«L'Italie a une grande culture du sport automobile qui s'étend à des générations et à des personnes très différentes. Ce sera incroyable de retrouver la foule et de profiter de son soutien depuis les tribunes. J'ai vraiment hâte que l'ePrix commence et de voir combien de personnes me soutiennent et m'encouragent. Rome est la première étape, mais il y a aussi de nombreuses autres villes à visiter.»

Se ressaisir

Cet appui, Giovinazzi en aura grand besoin. En trois courses jusqu’ici, il a terminé 20e lors des deux épreuves de l’ePrix de Dariya, puis il a été contraint à l’abandon au Mexique. Pendant ce temps, son coéquipier Sérgio Sette Câmara a terminé 15e, 17e et 20e. Il souhaite utiliser les encouragements comme motivation supplémentaire.

«Les partisans italiens m'ont soutenu partout où j'ai couru. Donc, j'espère voir beaucoup de gens de toute l'Italie à Rome pour montrer leur soutien. Je veux vraiment redonner quelque chose à mes partisans et je veux donner un super spectacle», a-t-il lancé.

«Mes premières courses en Formule E ont été pleines d'apprentissages. Ainsi, je suis sûr que mes performances vont s'améliorer. Je grandis en tant que pilote de Formule E.»

Les deux courses de l’ePrix de Rome seront diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports, samedi et dimanche.