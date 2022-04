Gonzalo Higuain bientôt à la retraite?

Le grand attaquant argentin Gonzalo Higuain, qui évolue avec l’Inter Miami CF, devra certainement tenir une petite discussion avec son père, qui a faussement annoncé sa retraite du soccer à la fin de la saison.

• À lire aussi: Zachary Brault-Guillard prolonge son mariage avec le CF Montréal

• À lire aussi: J’avais une passion pour le petit ballon rond et les avions

L’athlète de 34 ans a réfuté les rumeurs après l’entraînement de mardi, spécifiant que lui seul précisera quand il sera prêt à accrocher ses crampons. La veille, son père Jorge y est allé de cette bombe en entrevue avec TNT Sports, en Argentine.

«Il y a eu de l’incompréhension entre lui et moi. Je ne lui ai jamais dit que je prenais ma retraite. Il s’est mal exprimé et ça peut arriver, mais c’est très loin de la réalité. Je suis dédié à mon club, à écouler mon contrat. Et quand le temps viendra, si je prends cette décision, je serai celui qui la communiquerait, seulement moi», a expliqué Higuain, dont les propos en espagnol ont été traduits par le site web de la Major League Soccer (MLS).

L’ancien de la Juventus de Turin est arrivé chez l’Inter Miami durant l’été 2020. Il a eu l’occasion de jouer avec son frère Federico, une légende du circuit Garber, qui a lui-même pris sa retraite au terme de la dernière campagne.

Décision stratégique?

Le contrat d’Higuain, qui ferait de lui le troisième joueur le mieux payé de la MLS, viendra à échéance en décembre prochain. Le club détient une option pour une année supplémentaire, mais pourrait ne pas s’en prévaloir pour amorcer une reconstruction.

Le joueur désigné a totalisé 15 buts et 12 passes décisives en 44 matchs en Floride.

«Évidemment, je me rapproche de ce moment où j’arrêterai de jouer au soccer, mais je n’y pense pas pour l’instant, a-t-il admis. Ce à quoi je pense, c’est respecter mon contrat et ensuite analyser comment je me sens et je m’assoirai avec le club pour prendre la meilleure décision. En ce moment, je me sens bien et je voulais le clarifier.»

L’Inter Miami CF a amorcé sa troisième campagne en MLS, mais n’a eu que des succès limités malgré l’ajout de grandes vedettes comme Higuain et Blaise Matuidi. En 2021, l’équipe entraînée par l’ancienne gloire du soccer anglais Phil Neville n’a pris que le 11e rang dans l’Association de l’Est. C’est encore pire cette année, le club n’ayant obtenu qu’un point en cinq rencontres.