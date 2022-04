Il faut revoir le modèle de financement de la police

Il faut réinventer le modèle de financement de la police au Québec et revoir les ressources dédiées à la sécurité urbaine, plaide une étude publiée mercredi.

L’étude de l’Institut de recherche et d’informations scientifiques (IRIS) et l’Observatoire des inégalités raciales au Québec (OIRQ) construit son plaidoyer sur l’évolution de la criminalité qui n’a pas forcément de lien de causalité avec le niveau des dépenses sécuritaires.

En matière de sécurité publique, les deux organismes observent un manque d’adéquation entre les ressources financières et les besoins des populations, les corps policiers concentrant des budgets toujours en hausse.

«Les budgets destinés à la sécurité et à la police sont proportionnellement moins importants à Québec qu’à Montréal, et ce, sans que cela compromette la sécurité des vies et des biens des résidents de la capitale nationale», relève le rapport.

En deux décennies, le budget du Service de la Ville de Montréal (SPVM) a connu une hausse de 169 % passant de 429 millions $ à 724 millions $, alors que 66,6 % des dépenses en sécurité publique en 2022 sont alloués à la police.

«Le cadre financier actuel est mésadapté aux nouveaux besoins de sécurité de la population, notamment ceux qui concernent les personnes en situation d’itinérance, les personnes toxicomanes ou aux prises avec des enjeux de santé mentale et les personnes racisées ou autochtones», a indiqué Roberson Edouard, chercheur associé à l’IRIS et co-auteur de l’étude.

«Il faut rediriger une partie des ressources de sécurité publique vers des programmes de services sociaux et communautaires tels que le logement social, l’éducation à la petite enfance et les services communautaires afin de prévenir la criminalité et diminuer les risques de dérapages lors d’interventions policières inopportunes», a-t-il plaidé.